بريد قطر يصدر طوابع تذكارية تخليداً لأبطال آسيا

الدوحة- الراية:

أصدرت الشركة القطرية للخدمات البريدية «بريد قطر» طوابع تذكارية «إصدار خاص» تخليداً لأبطال آسيا 2019، وحصول المنتخب الوطني على كأس الدورة السابعة عشرة من كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على منتخب اليابان بـ3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية. كما أعلن بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني، عن تقديم شحن مجاني لعملائه لمدة أسبوع عند التسوق من خلال منصة التسوق الإلكتروني- السوق التركي.

وتوجه السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ»بريد قطر» بهذه المناسبة، بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة على فوز منتخبنا لكرة القدم بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه؛ مع حصد العديد من الألقاب الفردية والجماعية ضمن إنجاز تاريخي سيظل خالداً في الذاكرة.

وقال: نبارك لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي «حفظه الله ورعاه» وللقيادة الرشيدة، ولكل أبناء الشعب القطري والمقيمين على هذه الأرض الطيبة هذا الفوز، والإنجاز التاريخي الذي يعتبر ثمرة جهد وعمل وتخطيط متواصل على مدار سنين توج في النهاية بتربع الفريق الوطني على عرش القارة الآسيوية في كرة القدم.

وأوضح أن الدعم الكبير واللامحدود الذي تلقاه منتخبنا الكروي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال أيام البطولة كان له أثر عظيم في نفوس اللاعبين، ودافع قوي لحصد اللقب التاريخي، حيث كان صاحب السمو دائم الحديث عن المنتخب، وتحفيز اللاعبين معنوياً خلال رحلته الآسيوية الأخيرة إلى كوريا واليابان والصين، ووصفه بأنه مصدر فخر وسعادة للشعب القطري.

وأضاف: إننا نفتخر بهذا الجيل الشاب الذي يتم إعداده منذ سنوات ببرامج وخطط علمية مدروسة، وهو ما يؤكد بأن قطر مليئة بالمواهب والشباب المخلص لتراب هذا الوطن.

وأشار إلى أن إحدى المسؤوليات المنوط بها بريد قطر هي توثيق الأحداث الهامة التي تمر بها الدولة، وبهذه المناسبة التاريخية أصدر بريد قطر طوابع تذكارية (إصدار خاص) خاصة لكل لاعب من منتخبنا الوطني بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري للمناسبة ذاتها وستكون الطوابع متوفرة اعتباراً من اليوم في المكاتب البريدية في بريد قطر، وأيضاً بطاقة بريدية تخليداً لهذا الفوز العظيم لمنتخبنا القطري، ليظل هذا الإنجاز محفورا في ذاكرة القطريين والأجيال القادمة على مر السنين.