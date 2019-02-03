القطرية تطرح خصماً بنسبة 25% على التذاكر

الدوحة- الراية:

هنأت الخطوط الجوية القطرية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجميع المواطنين والمقيمين ومنتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة فوزه في المباراة النهائية لكأس آسيا 2019 وحصده اللقب البطولة لأول مرة. وبهذه المناسبة أعلنت الخطوط الجوية القطرية خصماً خاصاً يصل إلى 25٪ على أسعار التذاكر. وسيتمكن أعضاء نادي الامتياز من كسب ما يصل إلى ضعف الكيومايلز والكيوبوينتس عند حجز تذاكرهم خلال فترة العرض. يسري هذا العرض من 3 فبراير حتى 14 فبراير 2019، مع صلاحية سفر من 3 فبراير حتى 31 أغسطس 2019.

بالإضافة إلى ذلك، تطلق السوق الحرة القطرية عرضاً خاصاً لمدة أسبوعين من يوم السبت 2 فبراير وحتى يوم الخميس 14 فبراير 2019، مع خصم بقيمة 20٪ على المشتريات من متاجر السوق الحرة القطرية. تطبق الشروط والأحكام.

إنجاز تاريخي

وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية على هذا الإنجاز الرائع: يعدّ فوز المنتخب القطري بلقب البطولة إنجازاً كبيراً بكل المقاييس، حيث توّج المنتخب بطلاً لكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخهم. وجاء هذا التتويج بعد ستة انتصارات متتالية بدون استقبال أي هدف في الشباك قبل المباراة النهائية.

وأضاف: إنها لحظة تاريخية لدولة قطر، حيث شعرنا جميعاً بالفخر والاعتزاز بمنتخبنا الوطني الذي قدّم أداءً استثنائياً وقوياً خلال فعاليات البطولة، بالرغم من الضغوطات السياسية من قبل الدولة المستضيفة التي تعدّ إحدى الدول المشاركة في الحصار غير القانوني على دولة قطر. لقد ألهمنا المنتخب القطري لكرة القدم بقيادة المدرب المميز فيلكس سانشيز جميعاً مع استعراضهم أمام العالم إصرارهم وأخلاقهم الرياضية ومهاراتهم الكروية.

وقال الباكر: إن هذا الإنجاز يعدّ شاهداً على قوّة الرياضة في التقريب بين الشعوب إحدى الأمور التي ترتكز عليها رؤيتنا كشركة طيران حيث قادتنا هذه الرؤية إلى إبرام العديد من اتفاقيات الرعاية مع أقوى الفرق والكيانات الرياضية في العالم.

وأقامت الناقلة الوطنية لدولة قطر يوم الجمعة الموافق الأول من شهر فبراير عرضاً عاماً لمشاهدة أحداث المباراة النهائية لكأس آسيا 2019 بين المنتخبين القطري والياباني، وذلك في حديقة المطار القديم بجانب مقر الخطوط الجوية القطرية. وقد شهد العرض حضور العديد من العائلات والأفراد من جميع أنحاء مدينة الدوحة لتشجيع منتخب قطر الذي قدم أداءً رائعاً خلال مباريات البطولة.

محفظة عالمية

ولدى الخطوط الجوية القطرية محفظة رياضية عالمية تضم مجموعة من أقوى الأندية والكيانات الرياضية على مستوى العالم. وأبرمت الناقلة الوطنية لدولة قطر اتفاقية شراكة مع العملاق البافاري فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم العام الماضي. كما أعلنت الناقلة القطرية أنها أصبحت الشريك العالمي الرئيسي لفريق روما الإيطالي لكرة القدم وفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم. وقد أبرمت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية شراكة مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» لتصبح بذلك شريك الطيران العالمي الرسمي للاتحاد. وتنص الشراكة الجديدة على رعاية الخطوط الجوية القطرية لبطولات اتحاد الكونميبول لكرة القدم للمحترفين التي ستقام في شتى أنحاء أمريكا الجنوبية، بما في ذلك كأس كونميبول كوبا ليبرتادوريس، وكأس كونميبول كوبا سود أمريكانا، وكأس كونميبول ريكوبا.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية في شهر مايو لعام 2017 عن إبرامها لاتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لتصبح الشريك والطيران الرسمي للاتحاد حتى عام 2022. وفيما تعد هذه الشراكة إحدى أكبر الشراكات الرياضية في العالم، سوف تحصل الخطوط الجوية القطرية على العديد من الحقوق التسويقية وحقوق وضع شعارها على اللوحات الإعلانية خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 FIFA. وتشمل قائمة البطولات التي سترعاها الخطوط الجوية القطرية حتى 2022 كلا من كأس العالم للأندية FIFA، وكأس العالم تحت 20 سنة FIFA، وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA، وكأس العالم التفاعلية FIFA، وبطولة كأس العالم للسيدات FIFA التي ستقام في فرنسا هذا الصيف.