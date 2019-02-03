السعودية تخطط لإنشاء برج مراقبة في المهرة

صنعاء - وكالات:

كشف مصدر يمني، عن مساع سعودية لإنشاء برج مراقبة عسكري في أحد شواطئ محافظة المهرة (شرقي البلاد). وقال صالح سالم المهري، ناشط سياسي بالمهرة، إن فريقاً هندسياً سعودياً وصل منطقة سيحوت الواقعة جنوب غرب المهرة. وأضاف المهري، أن الفريق الهندسي وصل إلى شاطئ “سيحوت” على بحر العرب، بمعية عسكريين سعوديين ومسؤول السلطة البلدية في هذه البلدة الساحلية. ووفقا للمهري، فإن السكان وصيادي بلدة “سيحوت”، عندما شاهدوا الفريق الهندسي السعودي يضع علامات وخطوط في شاطئ البلدة، أجبروه على التوقف. وأشار إلى أن السعوديين تحدثوا للأهالي بأنهم يخططون لإنشاء مشروع بحري جديد في هذا الشاطئ.

وانتقد الأهالي، كما يقول المصدر ذاته، مسؤول السلطة المحلية في سيحوت، الذي كان يرافق الفريق السعودي، واتهموه “بالتماهي مع الأجندة السعودية وعسكرتها للمشهد في بلادهم”.

وذكر المصدر أن السعوديين أبلغوا الأهالي بأن هذه العلامات التي تم وضعها على الشاطئ هي الخطوة الأولى لإنشاء لسان بحري وبرج عسكري للمراقبة، وهو ما قوبل برفض السكان المحليين. وتتضمّن الوثيقة رسالة من شركة “هوتا” للأعمال البحرية إلى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، تعبر عن شكرها له على ثقته بالشركة، الذي منحها فرصة إعداد “عرض فني ومالي لتصميم وتنفيذ ميناء لتصدير النفط”. وأكد صالح المهري أن سكان منطقة “سيحوت” الاستراتيجية طالبوا السعوديين بعدم التواجد فيها أو التخطيط لأي شيء، وقالوا إن “هذا التحرك تحت واجهة المشاريع ما هو إلا للتمويه على إنشاء موقع عسكري للقوات السعودية على بحر العرب”.