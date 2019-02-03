الكويت تطلب جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن الخليل

عواصم- وكالات:

طلبت دولة الكويت، من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة خاصة حول الوضع في مدينة الخليل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، السفير ندونغ مبا، المندوب الدائم لغينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة، والذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية لأعمال مجلس الأمن. وتأتي تصريحات “مبا”، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم التجديد ل”البعثة الدولية المؤقتة في الخليل” العاملة بالمدينة منذ 1994. وأضاف رئيس المجلس: “حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بشأن الطلب الكويتي. وربما يوافق عليه أعضاء المجلس لطرحه على الطاولة تحت عنوان: قضايا أخرى”. من جهة ثانية، ندّدت تركيا “بشدة” بقرار إسرائيل عدم التجديد لبعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الخارجية في بيان ندين بشدة قرار إسرائيل الأحادي إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي الموقت في الخليل، ونتوقع أن تتم العودة عن هذا القرار السياسي”. وفي سلسلة من التغريدات أمس ندد اومير تشيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم بالقرار الإسرائيلي ووصفه بأنه “خطوة جديدة للتستر على الأعمال غير القانونية” ويستدعي الإدانة. وكتب “هذه الخطوة الإسرائيلية تظهر بأنه يتم التخطيط لاعتداءات جديدة” وحض دول العالم على “إيلاء انتباه أكبر” للوضع في الخليل.