إعلان أسماء المقبولين في زمالة الجزيرة 2019

الدوحة - الراية:

كشف معهد الجزيرة للإعلام عن أسماء المقبولين في زمالة الجزيرة 2019، وعناوين مشاريعهم البحثية التي سيعملون عليها خلال فترة تواجدهم في مقر المعهد، وتنوعت تصورات الزمالة وتوزعت على مجالات الإعلام الرقمي، والإعلام وتحديات المستقبل، والصحافة والديمقراطية.

حيث تم اختيار كل من عمر أبو عرقوب من فلسطين، وذلك عن مشروع أثر استخدام التقنيات الاتصالية الحديثة على غرف الأخبار، غرف الأخبار«الذكية» في شبكة الجزيرة الإعلامية كحالة دراسية (٢٠١٨)، ومن تونس تشارك عائشة غربي بمشروع الصحافة والديمقراطية: التجربة التونسية نموذجاً، كما يشارك الجزائري صلاح بمشروع الصحافة المتأنیة: أي مستقبل في زمن المیدیا الاجتماعیة؟ دراسة حالة موقع میدان.

والفلسطينية دعاء الأطرش بمشروع: من المستطيل إلى 360 درجة «ثورة الواقع الافتراضي وغياب الأسس العلمية والمهنية».

وكذلك الفلسطينية رولا عليان بمشروع الصحافة الرقمية: قيم الكتابة الصحفية بين تحديات الممارسة والتقييد. ومن السودان الطيب الفاتح بمشروع معالجة القصص المعرفية بالرسوم والإنفوجرافيك وسبل تعزيز المحتوى بصرياً وتحريرياً.

وتشارك المغربية سكينة الملاكي بمشروع الأخلاق الإعلامية للصحافة الرقمية، وأخيراً من قطر تشارك دلال العقيدي بمشروع الاستخدام الأفضل لقنوات وأدوات الإنترنت الجديدة

وقد قامت لجنة الاختيار في شبكة الجزيرة الإعلامية بالاطلاع على جميع الطلبات وتصورات الزمالة، واختيار المرشحين بناء على المعايير العلمية التي وضعتها لهذا الغرض.

وقد تقدم صحفيون وباحثون من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والأردن ومصر والسودان وموريتانيا وقطر وفلسطين والسعودية والجزائر واليمن والصومال ولبنان وسوريا والعراق وتشاد وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيران وأفغانستان وإسبانيا وألمانيا.

ويغتنم معهد الجزيرة للإعلام هذه الفرصة لشكر كل من تقدم لبرنامج زمالة الجزيرة سواء المقبولين أم الذين لم يحالفهم الحظ.

وسيتم فتح باب القبول لبرنامج الزمالة في وقت لاحق من هذا العام لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من الصحفيين والباحثين، ودعم بيئة البحث والابتكار في مجال الصحافة.