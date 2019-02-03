مطافئ تقدم ورشة صانع الوحوش

الدوحة -الراية: انطلقت أمس في “مطافئ: مقر الفنانين، ورشة صانع الوحوش للفنانة نوربانو حجازي، وهي فنانة متعددة التخصصات مقيمة حاليًا بمطافئ في إطار برنامج الإقامة الفنية، وتقدم الورشة التي ستسمر حتى 9 فبراير الجاري تدريباً عملياً يرسم خلالها المشاركون وحوشًا على أوراق مطوية ومن ثم يحولونها إلى منحوتات من الصلصال. ويقدم برنامج الإقامة الفنية بمطافئ: مقر الفنانين إقامة لمدة تسعة أشهر اعتبارًا من سبتمبر وحتى شهر يونيو من كل عام. ويتم توفير استوديو للفنان المقيم في أحد الطوابق الخمسة لمبنى مطافئ. كما تُعدُّ الإقامة الفنّية فرصة للفنانين المقيمين في قطر لتطوير ممارساتهم ومهاراتهم الفنية. يُشار إلى أن برنامج الإقامة مفتوحة لجميع الفنانين المقيمين في قطر الذين تزيد أعمارهم على 21 عامًا. مع العلم بأن الطلاب المسجلين في برنامج أكاديمي خلال فترة الإقامة غير مؤهلين للتقديم. البرنامج مفتوح لجميع الممارسات الفنية، بما في ذلك الفنون البصرية (الرسم والتصوير والنحت والوسائط الفنية والأعمال التركيبية وفنون الجرافيك وغيرها)، بالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافي والأفلام والفنون الصوتية والتصميم والأدب.

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