السبت السوري بمتحف الفن الإسلامي

الدوحة - الراية:

احتفالاً بمعرض “سوريا سلاماً” قدم متحف الفن الإسلامي أمس فعالية السبت السوري، والتي شهدت العديد من الأنشطة الفنية والحرفية للعائلات، وستتواصل هذه الفعالية أيام السبت الموافق 9 مارس، و6 أبريل المقبلين. ويسلط المعرض- الذي يستمر حتى 30 أبريل المقبل- الضوء على التاريخ الثقافي السوري الذي يضرب بجذوره في القدم، مبرزًا الدور الرئيسي الذي اضطلعت به سوريا في إثراء تاريخ الحركة الفنية والثقافية في العالم، ومسلطًا الضوء على الإسهامات العديدة التي قدمتها سوريا للحضارة البشرية عبر التاريخ. ويركّز المعرض على خمس فترات من تاريخ سوريا، توضح الدور المهم الذي لعبه هذا البلد في التاريخ الفني والفكري للعالم. المعرض رحلة في الزمان والمكان، يقدم عروضاً رقمية رائعة ومبتكرة للمواقع الرئيسية من تنفيذ شركة ICONEM الفرنسية، ويعرض أكثر من 120 قطعة فنية بما فيها بعض أهم مقتنيات متحف الفن الإسلامي مثل مزهرية كافور الشهيرة، بالإضافة إلى العديد من القطع الرائعة التي استُقدمت على سبيل القرض من أهم المتاحف العالمية في إسطنبول وسانت بطرسبورج وبرلين ولندن وباريس. بعد زيارة المعرض يخرج الزائر حاملاً في جعبته تقديراً عميقاً لتاريخ سوريا العريق، وإدراكاً لخطورة استمرار الاقتتال في هذا البلد الجميل، وتأثير هذا الدمار على العالم أجمع.