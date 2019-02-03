الجواد «بازير» يحصد جائزة الشيخ جوعان بن حمد

متابعة - أحمد سليم:

توج سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الفائزين بجوائز تجريبي سيف سمو الأمير وجائزة سعادته، وكذلك أبطال سباق السابق التراثي في سباق الخيل الذي أقيم أمس على مضمار الريان العشبي بنادي السباق والفروسية وسط أجواء كرنفالية رائعة تزامناً مع فوز منتخب قطر بكأس آسيا لكرة القدم حيث أذيعت الكثير من الأغاني الوطنية المعبرة عن الفرحة الكبيرة بالفوز باللقب القاري.

وشهد السباق إقامة عشرة أشواط بينهما الشوط العاشر الرئيسي على جائزة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني للخيل المهجنة الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، الدرجة 2، لمسافة 2200م، وفيه كان التنافس قوياً بين أكثر من رأس حتى حسم الجواد «بازير» ملك عبد اللطيف حسين زينل العمادي الأمر لصالحه بالفوز بالمركز الأول مؤكداً تفوقه الكبير وقدرته على حصد الجوائز بعدما فاز بجائزة أم قرن قبل 3 أسابيع، وتحقق الفوز في السباق بإشراف المدرب إبراهيم سعيد المالكي وبقيادة الخيال إدواردو بدروزا، وحل ثانياً الجواد «فيرندا» ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني بإشراف المدرب ستوفانو يبيدو وبقيادة الخيال رونن توماس، وجاء ثالثاً الجواد «الشامان» ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني بإشراف المدرب جوليان سمارت وبقيادة الخيال تيو باشولو.

في الشوط الثامن تجريبي السيف الفضي لسمو الأمير، للخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فقط لمسافة 1600م، حصل على القمة الجواد «إيه جي إس معدي» ملك مربط الجريان ليثبت نفسه في أشواط جيدة منذ حقق فوزه الأول في شهر نوفمبر، وتحقق الفوز بإشراف المدرب هادي ناصر الرمزاني، وبقيادة الخيال القطري فالح بوغنيم.

في الشوط التاسع تجريبي سيف سمو الأمير للخيل العربية الأصيلة، الفئة الثالثة، عمر 4 سنوات فقط لمسافة 2200م، لم يكن غريباً فوز الجواد «غزوان» ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني بالمركز الأول بإشراف المدرب جوليان سمارت وبقيادة الخيال تيو باشولو خاصة وأنه مرشح دائما للفوز بالرغم من حصوله على مركز الوصيف بعد أداءٍ جيد في جائزة اليوم الوطني في آخر مشاركاته قبل السباق أمس الذي كانت مسافته أطول مما ساعده على الفوز بكل تأكيد.

وفى بقية أشواط السباق .. في الشوط الأول للخيل العربية الأصيلة من الإنتاج محلي المبتدئة والفائزة بسباق لمسافة 1400م، حصل على المركز الأول الجواد «فاهم» ملك أم قرن بإشراف المدرب ألبان إيلى ماري دي ميولي وبقيادة الخيال رونن مارتن، وقبل السباق كان من الصعب ترشيح جواد آخر غير «فاهم» بناءً على أدائه الجيد عندما جاء في مركز الوصيف الشهر الماضي في أولى مشاركاته.

في الشوط الثاني من كأس الخيل العربية الأصيلة من الإنتاج محلي المبتدئة والفائزة بسباق لمسافة 1400م، كانت الترشيحات خادعة حيث حصل على المركز الأول الجواد «إيه جى إس المها» ملك مربط الجريان بإشراف المدرب هادي ناصر الرمزاني وبقيادة الخيال توماس لوكاسك. في الشوط الثالث تجريبي السرعة للخيل المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، الدرجة 2، لمسافة 1200م، ظهر جواد جديد بطلاً لأشواط السرعة، وهو الجواد «دراكانا» ملك الثمامة ريسنج الفائز بالمركز الأول بإشراف المدرب محمد حسين أفروز وبقيادة الخيال جون بابتيستى هاميل.

في الشوط الرابع تجريبي للخيل المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات، الدرجة 2، لمسافة 1400م، حصل على المركز الأول الجواد «كوكوكا بالا» ملك مربط الجسرة بإشراف المدرب طارق عيسى رجب عبد الله وبقيادة الخيال ايفان روسي.

في الشوط الخامس تجريبي للخيل المهجنة الأصيلة من الإنتاج محلي عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1850م، وكما كان متوقعاً حصل على المركز الأول الجواد «سُر من رأى» ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني بإشراف المدرب إبراهيم سعيد المالكي وبقيادة الخيال أدواردو بدروزا، وهذا الجواد برهن على تطور مستواه خاصة وأنه أحرز الفوز على هذا المضمار، ولهذه المسافة في آخر مشاركاته قبل السباق أمس.

في الشوط السادس تجريبي الكأس للخيل المهجنة الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، الدرجة 2، لمسافة 1400م، كان التنافس قويا في الأمتار الأخيرة، وكانت الصدارة من نصيب الجواد «نوردك دريم» ملك مربط إنجاز بإشراف المدرب محمد جاسم غزالي جهرمي وبقيادة المدرب جي بي غيامبير رغم عدم اقترابه حتى الآن من المستوى الذي ظهر عليه في فرنسا.

في الشوط السابع تجريبي للخيل العربية الأصيلة لمسافة 1600م، واصلت «شرسة» ملك الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني تفوقها وحصدت الانتصار الرابع لها على التوالي، بينها ثلاثة انتصارات على هذا المضمار ولهذه المسافة، وحصلت على المركز الأول بإشراف المدرب جوليان سمارت وبقيادة الخيال تيو باشولو.