انطلاقة قوية للسباق الثامن للهجن

متابعة - حسام نبوي

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انطلقت أول أمس منافسات السباق المحلي الثامن للهجن بالشيحانية، والتي ستقام على مرحلة واحدة لمدة 6 أيام متتالية، وستختتم يوم 7 فبراير الجاري. وجاءت منافسات أمس الأول للسباق قوية ومثيرة وشهدت إقامة 17 شوطاً للحقايق، مقسمة كالآتي: 9 أشواط للحقايق منها 6 للبكار و3 للقعدان، و8 أشواط للحقايق إنتاج منها 4 للبكار و4 للقعدان. وتمكنت «الاتحادية» ملك هجن الغرافة تحت قيادة المضمر سالم عامر المدهوشي، من التتويج بلقب الشوط الأول الرئيسي للحقايق بكار من مسافة 3 كم، محققة توقيتاً زمنياً قدره 4.15.94 دقيقة، وهو أفضل توقيت تحقق أمس وصمد حتى الشوط الأخير من السباق دون أن يكسره أحد. فيما تألق «الفارس» المملوك لهجن المرقاب في الشوط الثاني الرئيسي للحقايق القعدان، ليتوج مع مضمره صقر سالم الهاشمي بناموس الشوط القوي محققاً توقيتاً قدره 4.21.94. وتوالت انطلاقات الحقايق شيوخ مساء أمس على مدار 17 شوطاً منها 8 للإنتاج سيطرت هجن أم الزبار على نواميس 7 منها عن جدارة.

نتائج الأشواط

وجاءت نتائج انطلاقات الحقايق قوية حيث تمكن «جداوي» للشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني من إحراز المركز الأول في شباق «بكار» في الشوط الثالث.

وفي الشوط الرابع حافظ الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني على سيطرته على شوط «قعدان» وأحرز المقدمة عن طريق «صمصام» .

وفي الخامس تمكنت هجن الشحانية من الفوز عبر «شفوف» للمضمر جابر بن سالم بن فاران.

وفي الشوط السادس «قعدان» فاز «هايف» لهجن الغرافة والمضمر سعيد بن راشد الزعبي.

وفي السابع حقق «مراسيل» لعبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني المركز الأول.

أما الشوط الثامن فكان من نصيب هجن الغرافة، والشوط التاسع جاء من نصيب الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن سلطان آل ثاني، والعاشر حصلت عليه هجن الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن.

وتمكنت هجن «أم الزبار» من السيطرة على الأشواط من العاشر حتى السابع عشر.