فنزويلا: المعارضة تتحدى مادورو في الشارع

كراكاس- وكالات: تحدت المعارضة الفنزويلية بقيادة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة بالنزول إلى الشارع أمس رئيس الدولة نيكولاس مادورو لمطالبته بالتخلي عن السلطة في الذكرى العشرين للثورة البوليفارية التي قادها الزعيم الراحل هوغو تشافيز، في مناسبة ذات طابع رمزي كبير. وفي أجواء من التوتر، تظاهر أنصار المعسكرين في مكانين منفصلين في كراكاس. وقال جوايدو رئيس البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، إن التظاهرة جرت أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في كراكاس من أجل توجيه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يشكر فيها الدول التي ستعترف بنا قريبا جدا. إلى ذلك أعلن جنرال في سلاح الجو الفنزويلي السبت أنه لم يعد يعترف بالسلطة الدكتاتورية للرئيس نيكولاس مادورو ويؤيد خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، وذلك في شريط فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال الجنرال الذي قدم نفسه على أنه مدير التخطيط الاستراتيجي في سلاح الجو: أبلغكم بأنني لا أعترف بسلطة نيكولاس مادورو الديكتاتورية وأعترف بالنائب خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا.

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