إيران تكشف عن صاروخ كروز طويل المدى

طهران- وكالات: كشفت إيران أمس عن صاروخ كروز جديد يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، وذلك مع استعراض إنجازاتها خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في عام 1979. وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أثناء مراسم الإعلان عن الصاروخ بمدى يتجاوز 1300 كيلومتر.. لا يحتاج هذا الصاروخ الكروز إلا لوقت قصير جدا للاستعداد، ويمكنه الطيران على ارتفاع منخفض. وأضاف أن الصاروخ الجديد هويزة أرض/‏أرض ينتمي لفئة سومار التي كُشف النقاب عنها في عام 2015. وقال أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري خلال المراسم إن إيران تغلبت على المشكلات الأولية في إنتاج محركات نفاثة لصواريخ كروز ويمكنها الآن أن تصنع مجموعة شاملة من الأسلحة. من جهة ثانية قتل شخص وأصيب خمسة آخرون، في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج شبه العسكرية في مدينة نيكشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ما يسمى جيش العدل أعلن مسؤوليته عن الهجوم. وهي جماعة إيرانية معارضة مسلحة تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان، وتقول إنها تقاتل القوات الإيرانية لاستعادة حقوق البلوش وأهل السنة، وتعتبرها طهران جماعة إرهابية.

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