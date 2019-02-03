ما حققه العنابي إنجاز نفخر به دولة وشعباً

الدوحة الراية :

تقدم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، بالتهاني إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وإلى الشعب القطري وكل من يقيم على أرض قطر بمناسبة فوز منتخبنا الوطني ببطولة كأس آسيا، وأشاد سعادته بأداء الأدعم في كأس آسيا، حيث قال: قدّم فريق الأدعم أداءً رائعاً واستثنائياً، وكسب احترام الجميع من خلال المستوى الفني والأخلاقي استحق من خلاله لقب البطولة، حيث كان اللاعبون خير مثالٍ وقدوة للشباب، ولقد أثبت المنتخب عن جدارة مدى قوته وتكاتفه وتمتع لاعبيه بالروح الرياضية الحقيقية بعيداً عن الظروف المحيطة التي صاحبت أجواء البطولة منذ بدايتها.

وأضاف سعادته: إن ما حققه الأدعم بفوزه بكأس آسيا هو إنجاز نفخر به جميعاً دولة وشعباً، وجاء نتيجة ثمرة جهود متواصلة امتدت على مدار السنوات الماضية بدأنا نجني ثمارها، كما يعتبر إرثاً سيخلد في تاريخ قطر الرياضي العريق. كما تقدم سعادة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بالشكر والتقدير للاعبين والجهازين الفني والإداري وللاتحاد القطري لكرة القدم ولكل من ساهم في بناء الفريق.

الشيخ سعود بن علي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية:

العنابي تحدي الظروف وفاز باللقب بجدارة

الدوحة الراية : رفع الشيخ سعود بن علي آل ثاني النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة أسمى التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير واتحاد الكرة والجميع بهذا الإنجاز التاريخي. وقال الشيخ سعود بن علي: قبل البطولة كانت كل الظروف غير مهيأة حيث وقفت كل الظروف ضد العنابي من إقامة البطولة في الإمارات وعدم وجود جمهورنا خلف المنتخب والعنابي طلع من الظروف هذه بالفوز باللقب الغالي الذي يمثل تاريخا كبيرا للكرة القطرية.

وتابع الشيخ سعود بن علي: تجربتي في الحياة الرياضية كل شيء وارد مثلما تتوقع الفوز يمكن الخسارة والعكس والفريق كان يطمح في البطولة فهم شباب وخبرتهم قليلة ومواجهاتهم كانت مع فرق كبيرة.

وأضاف الشيخ سعود بن علي: أقدم الشكر لشباب العنابي على ما بذلوه من جهد خلال البطولة ونجحوا في التتويج باللقب، وقطر تستحق هذا اللقب وفريقنا كان الأفضل بشهادة الجميع وكل من تابع البطولة.

واختتم الشيخ سعود بن علي تصريحاته وقال: منتخبنا هو الوحيد المستقر في المستوى ولعب بصورة جيدة وفريقنا يستحق أن يكون البطل ونأمل أن يستمر هذا الفريق وأن تخدمه الظروف في المستقبل وأن يتواصل العطاء وأن يحميه الله ويكون القادم بالنسبة لهم أفضل في المرحلة المقبلة.

معز علي: استقبال صاحب السمو وسام على صدورنا

أعرب معز علي نجم منتخبنا الوطني عن سعادته بما تحقق من إنجاز التتويج باللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ الكرة القطرية، وأهدى الإنجاز إلى حضرة صحاب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى سمو الشيخ جاسم بن حمد الممثل الشخصي لسمو الأمير الأب الروحي لمنتخبنا وإلى القيادة الرشيدة والشعب القطري، مؤكدا أن استقبال حضرة صاحب السمو للمنتخب هو وسام على صدورنا ويحفزنا لتقديم الأفضل، وأهل قطر يستحقون هذه الفرحة الكبيرة، ولهم الحق في الاحتفال ل4 سنوات قادمة، وإن شاء الله لن نتوقف على هذا الشيء ولن نتوقف عند طموح إنجاز آسيا فقط. وأضاف: كنا نلعب المباريات كمحاربين وقاتلنا في المباريات السبع، وما كنت أتوقع أسجل 9 أهداف وأكسر الرقم القياسي ولكن مباراة كوريا الشمالية فتحت سقف طموحاتي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز هو جهد كافة أعضاء الفريق وأتمنى أن نظهر بصورة جيدة في بطولة كوبا أمريكا ثم كأس الخليج على أرضنا حيث نهدف إلى التتويج باللقب، مشيرا إلى أن الجوائز الفردية لا تهمني والأهم هو التتويج بلقب آسيا وتمكنا من ذلك بروح الفريق.

جاسم البوعينين الأمين العام للجنة الأوليمبية:

الدعم اللامحدود لقيادتنا وراء الإنجاز

قال سعادة السيد جاسم راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية: أتقدم بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وإلى سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشعب القطري والمقيمين على هذا الإنجاز القاري الذي حققه منتخبنا الوطني.

وأضاف سعادته: ‏إن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مع التخطيط السليم والعمل الاحترافي من الجهازين الفني والإداري اختلط بروح قتالية من اللاعبين أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز، لقد شهدنا منافساتٍ قوية وممتعة خاضها أبطال الأدعم وقدموا فيها أداء رياضياً استثنائياً على المستويين الاحترافي والأخلاقي، وتمكن لاعبو الأدعم من تحقيق كأس آسيا لأول مرة في تاريخهم، وهو إنجاز كبير نعتز به جميعاً، نُهنئ الجميع من لاعبين ومدربين ومسؤولين ومشجعين بهذا الفوز التاريخي القطري وإلى الأمام دوماً.