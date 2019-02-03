الاستقبال يجعلنا نشعر بالفخر بما حققناه

متابعة – أحمد سليم

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أعرب الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخبنا الوطني عن سعادته بالإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني بالفوز بلقب كأس آسيا 2019، وقال عقب الوصول إلى الدوحة بكأس البطولة عقب استقبال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمنتخب في المطار: «استقبال صاحب السمو للمنتخب يجعلنا نشعر بالفخر بما حققناه، ويؤكد أن الدولة تدعم الرياضة والمنتخب الوطني في إنجازاته ويحفزنا لتحقيق المزيد في المستقبل» .

وأضاف: «فخورون بما تحقق من إنجاز مستحق، لاسيما أنه جاء بعد مسيرة من الكفاح والجهد والعرق، خاصة أننا خضنا مواجهات صعبة في بطولة صعبة ولكن كان لدينا عزيمة وإصرار للوصول لأبعد نقطة، وأنا سعيد بما قدمه لاعبو العنابي طوال البطولة وسعيد بأننا رسمنا الفرحة على وجوه الجماهير القطرية».

وأشار سانشيز إلى أن البطولة كانت صعبة للغاية ولم يكن التتويج باللقب سهلاً وقد واجهنا منتخبات قوية، ولكننا فكرنا في البطولة خطوة خطوة وفي كل مرة كنا نركز على الخطوة التالية حتى تحقق الإنجاز.

وحول المشاركة في بطولة كوبا أمريكا والمنافسة فيها بعد التتويج باللقب الآسيوي قال: «مازال الوقت مبكرًا الآن نستمتع بما تحقق من إنجاز كبير، والحصول على لقب كأس آسيا للمرة الأولى وصناعة التاريخ، لاسيما أن الجميع افتقدوا لعائلاتهم في هذه البطولة وبالتالي نحتاج بعض الوقت للراحة ومن ثم نبدأ التفكير في الخطوة التالية».

مريام زوجة سانشيز:

سعيدة بالإنجاز التاريخي للعنابي وللكرة القطرية

عبرت مريام زوجة سانشيز مدرب العنابي عن فرحتها الكبيرة بعودة العنابي إلى أرض الوطن، وبانتصاره التاريخي وحصوله على لقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وقالت: إن ما تحقق كان حلمًا جميلاً ورائعًا، والفوز بالكأس إنجاز كبير سواء للعنابي والكرة القطرية أو لزوجي مدرب المنتخب.

أضافت: بعد انتهاء المباراة النهائية وتتويج العنابي هنأت سانشيز على اللقب وعلى الإنجاز وطالبته بالعودة سريعًا لأننا افتقدناه على مدار شهر بأكمله.

واعتبرت أن زوجها لم يقم بمفرده بالعمل الرائع، وقالت: إن الجميع قام بعمل رائع وجهد كبير بدءًا من اتحاد الكرة والجهاز الإداري ومرورًا بالجهاز الفني لسانشيز واللاعبين.

وعن توقعها بالفوز باللقب قالت زوجة سانشيز : لمَ لا؟ لقد عمل الجميع بجد واجتهاد على مدار سنوات طويلة، والعمل كان جماعيًا ورائعًا، وأعتقد أن الفوز بكأس آسيا هي الجائزة الكبرى التي تستحقها قطر والكرة القطرية ونجوم العنابي وزوجي سانشيز.

وأشارت إلى أنها تابعت كل مباريات البطولة وكانت تشعر بالخوف والقلق حتى تنتهي المباراة بفوز منتخبنا.

وقالت: العنابي قدم مستويات راقية وتفوق على منتخبات عريقة وحقق أرقامًا قياسية ولاعبوه أيضا تفوقوا على أنفسهم وحققوا أيضًا أرقامًا، قياسية على المستوى الشخصي وهم يستحقون هذا الإنجاز لأنهم شباب وصغار السن ويملكون الموهبة والمهارة.

سالم المري:

نفتخر بالمشوار الرائع للأدعم

أعرب سالم المري رئيس قطاع الفئات السنية بنادي الدحيل عن سعادته البالغة بالانتصار العريض الذي حققه منتخبنا الوطني على حساب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس آسيا وتمكنه من التتويج باللقب لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية، وأكد المري أن الإنجاز الذي حققه الأدعم تاريخي بكل المقاييس، فقد قاد الفريق للفوز بلقب البطولة الأكبر كرويًا في القارة الصفراء لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية، ووجه المري التهنئة إلى قيادتنا الرشيدة، ولكل الشعب القطري ومحبي العنابي عقب الفوز بالكأس، وهو الأمر الذي ساهم في رسم البسمة على وجوه كل أهل قطر مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيظل عالقًا في التاريخ لسنوات وسنوات، وأشاد المري بالأداء الرائع للاعبين منذ بداية البطولة مؤكدًا أنهم كانوا رجالاً وعلى قدر المسؤولية وهم بالفعل أبطال بمعنى الكلمة، وعن دور نادي الدحيل وقطاع الفئات السنية بالنادي في خروج العديد من النجوم للمنتخبات الوطنية، قال المري: هذا واجبنا والهدف الأساسي الذي تعمل كل الأندية من أجله وهو مصلحة الوطن، ونتمنى أن نستمر دائمًا في هذا النهج.

نفخر بهذا الجيل

حسن الحمادي :

رفع حسن الحمادي رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، وإلى سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية فنحن جميعًا فخورون بهذا الإنجاز الذي جاء ثمرة دعم القيادة الرشيدة اللامحدود للرياضة، بالإضافة إلى الجهد الكبير الذي بذله القائمون على كرة القدم من اتحاد كرة وأندية، ويجب أن نثني على الروح القتالية للاعبين داخل المستطيل الأخضر وتحقيقهم إنجازًا تاريخيًا يسجل في تاريخ الكرة القطرية بأحرف من ذهب.

وأضاف قائلاً: الفوز بأرقام قياسية يجعلنا نفخر بهذا الجيل، وهذا النجاح سيكون اللبنة الأولى لتحقيق المزيد من الإنجازات للكرة القطرية في المستقبل حتى الوصول إلى مونديال 2022.

طلال الكعبي: قطر تستحق الأفضل دائماً

رفع طلال الكعبي المشرف العام على منتخبنا الوطني أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، وإلى الشعب القطري بمنافسة الفوز بكأس آسيا. وقال طلال الكعبي: تشريف صاحب السمو أمير البلاد المفدى واستقباله للمنتخب الوطني وسام نضعه على صدورنا وأشعرنا بحجم الإنجاز الكبير الذي حققه العنابي بالفوز باللقب وقطر تستحق الأفضل من أبنائها. وأضاف: كنا رايحين بطولة كأس آسيا استعدادًا لكوبا أمريكا والحمد لله ربنا وفقنا وفزنا باللقب الغالي وقطر وأهل قطر يستحقون هذا الإنجاز الكبير. وأشار طلال الكعبي إلى أن الجميع قام بعمل جبّار تكل بالفوز رغم الظروف الصعبة التي واجهتنا في البطولة.