استقبال صاحب السمو أكبر مكافأة للأبطال

متابعة - رجائي فتحي

:

قدّم سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد الكرة، الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الشيخ جاسم بن حمد الممثل الشخصي لسمو الأمير، وإلى سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية والجماهير القطرية على الاستقبال المميز لمنتخبنا الوطني.

وقال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد: تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واستقباله للمنتخب بمثابة المكافأة الأكبر بالنسبة لنا، ونحن سعداء جداً بما تحقق في البطولة القارية والفوز باللقب الغالي لأول مرة في تاريخ قطر ونقدم التهنئة للجميع ولقيادتنا الرشيدة ولشعبنا وجماهيرنا وكل محبي العنابي على هذا الإنجاز التاريخي. وأضاف سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد: ما حدث في البطولة الآسيوية يمثل بداية حقيقية للكرة القطرية بالتتويج باللقب القاري، والقادم سيكون أفضل لكرة القدم القطرية وما حدث في البطولة القارية يمثل مرحلة مهمة بالنسبة لنا تجاه الاستحقاقات المقبلة. وقدّم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد: التهنئة والشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري على ما بذلوه من جهد في البطولة القارية.. والحقيقة أن القادم هو الأهم بالنسبة لنا، والحقيقة المدرب يعمل منذ سنتين ويعمل بصورة قوية ويبني الفريق لهذه المرحلة وكانت المباريات الودية مؤشراً بالنسبة لنا رغم القلق من ألا تكون المباريات الرسمية بنفس قوة الودية ولكن الحمد لله المنتخب أدى بشكل أفضل. وأشار سعادة الشيخ حمد بن خليفة إلى أن ما حدث هو نتيجة تعب وجهد كبير للسنوات الماضية، مؤكداً أن القادم للكرة القطرية سوف يكون أفضل متمنياً تحقيق المزيد من الإنجازات.

الشيخ أحمد بن حمد رئيس الأهلي:

فرحة لكل الرياضيين

رفع الشيخ أحمد بن حمد رئيس النادي الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أسمى التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الأمير الوالد، وإلى سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، واتحاد الكرة والجميع بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني بالتتويج بلقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية.

وأضاف الشيخ أحمد بن حمد خلال حفل استقبال منتخبنا الوطني يوم أمس: اليوم بالنسبة لنا عيد لكل الرياضيين والجميع كان في استقبال الأبطال وذلك تقديراً على ما حققوه من إنجاز قاري كبير بالفوز بلقب بطولة كأس آسيا وهذا تحقق عن جدارة واللاعبون لم يقصروا في البطولة وقدموا أفضل المستويات.

الاتحاد السوداني يهنئ بالإنجاز

تقدّم الاتحاد السوداني لكرة القدم بالتهنئة الحارة إلى منتخب قطر بمناسبة تتويجه بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

وكان الاتحاد السوداني قد بعث برسالة إلى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري، عقب الصعود إلى النهائي. وأكد كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني أنهم يرتبون لزيارة السفارة القطرية في السودان خلال 48 ساعة من أجل تقديم التهنئة بالتتويج القاري لمنتخب قطر.

البوعينين عضو اتحاد الكرة:

الإنجاز تحقق بتكاتف الجميع

عبّر أحمد البوعينين عضو اتحاد الكرة عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني بالتتويج بلقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية.

وقال أحمد البوعينين: هذا الإنجاز نتيجة العمل الكبير والدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة التي نهديها هذا الإنجاز الكبير والفريد الذي تحقق في البطولة القارية بعد جهد كبير وعمل مميز من جانب لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري.

وأضاف أحمد البوعينين: هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهد الكبير من جانب أسباير واتحاد الكرة والكل تكاتف من أجل تحقيق هذا الإنجاز والذي يجب أن نشكر اللاعبين عليه لأنهم أصحاب الإنجاز بالجهد الكبير الذي قدموه في البطولة، حيث إنهم بذلوا الغالي والنفيس للفوز باللقب.

وأشار أحمد البوعينين إلى أن كل الاتحادات كانت تعمل من أجل تحقيق هذا الإنجاز والوصول لنهائيات كأس العالم ونجحنا في الفوز باللقب القاري ونتمنى التوفيق لمنتخبنا في كوبا أمريكا وهذا المنتخب يتم إعداده لمونديال 2022، وبإذن الله القادم أفضل.