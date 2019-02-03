سعادتنا بالإنجاز القاري لا توصف

رفع الشيخ خالد بن علي آل ثاني رئيس النادي الأهلي واتحاد الدراجات السابق أسمى التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، واتحاد الكرة والجميع بهذا الإنجاز التاريخي

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وقال الشيخ خالد بن علي: هذه النهضة الرياضية التي تشهدها قطر تأتي منذ فترة طويلة مع أول بطولة استضافتها قطر في كأس الخليج في السبعينيات والحمد لله حققنا كل البطولات مثل كأس الخليج في الدوحة ثم في الرياض.

وأضاف الشيخ خالد بن علي: كل هذه البطولات كانت أحلاماً وتحققت والحلم الكبير كان الفوز بكأس آسيا وتحقق في الإمارات وفزنا باللقب الغالي والطريقة التي حقق بها العنابي في البطولة كانت صعبة ونحن لعبنا بعد أسبوع من بداية البطولة وهذا يمثل تأخيراً لنا في البداية ومع ذلك نجحنا في الفوز بكل المباريات وتوجنا باللقب الغالي. وأشار الشيخ خالد بن علي إلى أن العنابي واجه أبطالاً من نوعية كبيرة مثل السعودية وكوريا واليابان وهم أبطال سابقون وكذلك لعبوا في كأس العالم الأخيرة ونجحنا في الفوز عليهم وهذا النجاح يمثل نتيجة عمل كبير ما بين المنتخبات وأكاديمية أسباير والجميع عمل على مشروع ونجح بامتياز.

وقال الشيخ خالد بن علي: فرحتنا كبيرة جداً وتأثرنا بصورة كبيرة بهذا الإنجاز الكبير وأحمد الله أنني شاهدت هذا الإنجاز الكبير وبإذن الله الأجيال القادمة تحقق المزيد من الإنجازات للكرة القطرية.

العجمي سفير الكويت لدى الدوحة:

فرحة قطر فرحة للكويت

لاعبو منتخب قطر مثال يحتذى في المثابرة والإصرار

الدوحة -الراية : أعرب سعادة السفير حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى الدوحة عن خالص تهانيه لدولة قطر بمناسبة فوز المنتخب القطري لكرة القدم ببطولة كأس آسيا.

وقال سعادته في بيان صحفي «يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظهما الله ورعاهما) وللحكومة والشعب القطري الشقيق بمناسبة فوز المنتخب القطري لكرة القدم ببطولة كأس آسيا، مؤكداً أن هذا الفوز جاء نتيجة الاهتمام والاستثمار القطري بالرياضة على كافة المستويات، حيث قدم اللاعبون مثالاً يحتذى في المثابرة والتعامل بجدية والإصرار على تحقيق الفوز لقطر والكرة الخليجية والعربية، كما أكد أن الفرحة التي تعيشها قطر بمناسبة هذا الفوز تشارك فيها الكويت حيث تزدان أبراج الكويت بالأدعم، والفرحة تعم شوارع الكويت والبعض جاء من الكويت لمشاركة إخوانهم القطريين فرحتهم، كإخوة خليجيين تربطنا أواصر الأخوة الصادقة والمصير المشترك، ومشاركتنا في هذه المناسبة تعبير عما يكنه الشعب الكويتي للأشقاء في قطر من محبة وتقدير واعتزاز، فقطر تمثل بالنسبة لنا في دول مجلس التعاون مثالاً للتقدم والرقي وتحقيق الإنجازات، واختتم قائلاً: أدعو المولى عز وجل أن يحفظ لنا قادتنا وأن يديم على دولنا الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

علي سالم عفيفة:

الإنجاز نتيجة جهد جماعي

أشاد علي سالم عفيفة نائب مدير عام أكاديمية اسباير بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني بالتتويج بكأس آسيا 2019 عن جدارة واستحقاق، وتحدث علي سالم عن الإنجاز التاريخي خلال حفل استقبال المنتخب مساء أمس قائلاً: مبروك للجميع على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق نتيجة جهد جماعي من قبل الجميع سواء أندية أو اتحاد كرة أو أكاديمية اسباير، وكلنا نهدي هذا الإنجاز إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونائبه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وتحدث علي سالم عن مستوى المنتخب في البطولة قائلا: المنتخب فاجأنا جميعاً بهذا المستوى وهذا الانسجام والتفاهم الذي ظهر على اللاعبين، والأداء الممتع والتنوع في اللعب وكفاءة اللاعبين سواء احتياط أو أساسي والثبات الذهني كان حاضراً بقوة، واللياقة البدنية كانت رائعة وهذا دليل على تكامل المنظومة التي هي حول الفريق.

طه العميسي:

إنجاز العنابي أسعد الجميع

رفع طه العميسي رئيس جهاز كرة السلة في نادي الأهلي أسمى آيات التهاني لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى الحكومة الرشيدة والشعب القطري والشعوب العربية بمناسبة فوز منتخبنا الوطني بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وقال طه العميسي: هذا اللقب يدعو للفخر حيث إنه إنجاز تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتحقق بفضل الجهد الكبير من جانب رجال العنابي الذين بذلوا الجهد الكبير في البطولة ويستحقون الإشادة سواء جهاز فني أو لاعبين والجميع كان على الوعد وأسعد الجماهير في كل مكان.

وأشار طه العميسي إلى أن العنابي استحق البطولة بجدارة، وقادر على مواصلة الإنجازات في المرحلة المقبلة لإسعاد الجماهير القطرية في كوبا أمريكا.

منصور الأنصاري: فرحة كبيرة مثل فرحتنا بالحصول على تنظيم المونديال

رفع منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم أسمى التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير واتحاد الكرة والجميع بهذا الإنجاز التاريخي.

وقال منصور الأنصاري: كنت متفائلا بالفريق منذ فترة طويلة وما تحقق نتيجة عمل كبير وهذا المشروع منذ عشر سنوات مع الشريك الأساسي لتطوير المنتخبات «أسباير» ولعبنا البطولة بصورة متميزة.

وأضاف منصور الأنصاري: هذا الإنجاز أسعد كل أهل قطر وهو إنجاز كبير وكانت آخر مرة فرحت بهذه الطريقة كانت يوم الحصول على حق تنظيم مونديال 2022 بالدوحة وهذه المشاعر أكبر بحكم الظروف التي واجهتنا قبل البطولة حيث فزنا بالبطولة خارج ملاعبنا.

وقدم منصور الانصاري الشكر للجميع على هذا الإنجاز وقال: ما قدمه اللاعبون في البطولة مميز جداً ونشكر الجميع على هذا الإنجاز والوقفة الجماهيرية الكبيرة من عمان وغيرهم من الجماهير في كل مكان.

وتابع منصور الأنصاري: كان هدف الجميع في اتحاد الكرة خدمة الكرة القطرية والهدف الأساسي أن يكون لدينا منتخب قوي يشارك في المونديال والعديد من المنافسات المقبلة وأقربها بطولة كوبا أمريكا وهذا المشروع المتميز.