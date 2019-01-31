تمرين قطري أمريكي مشترك لإسقاط المعدات جواً



الدوحة - الراية : نفذت القوات الجوية الأميرية القطرية، متمثلة بجناح النقل الجوي، تمريناً مشتركاً مع القوات الأمريكية لإسقاط المعدات، في إطار جهود القوات الجوية لتطوير قدراتها الجوية، وكذلك لتقديم الدعم الإنساني بإنزال المساعدات الإنسانية للدول التي تعاني من كوارث طبيعية عند تعذر الهبوط بتلك المناطق.

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