د. المري يجتمع مع مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان

الدوحة الراية :

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس مع السيّد عبدالباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان في المستقبل، بالإضافة إلى سبل تطوير عمل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في العالم العربي.