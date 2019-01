قطر وتركيا تنفذان تمرين العبور المشترك PASSEX

الدوحة - الراية :

نفذت القوات البحرية الأميرية القطرية تمرين العبور (PASSEX) المشترك مع الفرقاطة التركية TCGGOKCEADA.

تضمّن التمرين البحري عدة تمارين، منها: تمرين المناورات والتشكيلات البحرية (Maneuvering EX)، تمرين مشترك مع القوات الجوية الأميرية القطرية جناح الهليكوبتر، تمرين البلاغات السطحية (SURFACE EX)، تمرين مكافحة الحريق وحصر العطب (‏FIRE FIGHTING And DAMAGE Control)، ويهدف هذا التمرين إلى رفع الكفاءة القتالية والجاهزية وتبادل الخبرات بين البحريتين القطرية والتركية.



الإيجاز الختامي لتمرين أسطول ٢

الدوحة - الراية :

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عن اختتام تمرين اسطول ٢، حيث جرى الإيجاز الختامي للتمرين بحضور سعادة اللواء الركن (بحري) عبدالله بن حسن السليطي قائد القوات البحرية الأميرية القطرية وذلك في قاعة الاجتماعات بقيادة الإسطول. جرى تنفيذ التمرين من السادس وحتى العشرين من يناير الجاري، وشارك فيه كل من القوات البحرية الأميرية القطرية، القوات الجوية الأميرية القطرية، القوات الخاصة المشتركة، مركز الحرب الإلكترونية المشترك، وحدة الاستخبارات والأمن، حيث تم تنفيذ التمرين على ثلاث مراحل: الإعداد والتحضير، ثم تمرين مركز القيادة في عرض البحر، وأخيراً الإيجاز الختامي.

وذكر قائد التمرين العميد الركن غانم مبارك الهاجري أن التمرين يهدف إلى تدريب ضباط الأركان وزيادة التنسيق بين قيادة الأسطول والجهات ذات العلاقة المباشرة بالإضافة إلى التخطيط العملياتي، وإصدار أوامر العمليات والتعليمات، وتنفيذ خطط الحرب، وخطة الاتصالات، والإسناد والدعم الفني.