افتتاح ساحة الشيحانية لبيع المنتج المحلي اليوم

الدوحة - الراية :

يفتتح المهندس عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة ساحة الشيحانية لبيع المُنتجات الزراعية المحلية اليوم بحضور عددٍ من مسؤولي الوزارة وأعضاء المجلس البلدي وأصحاب المزارع وسكان المنطقة. وتعدّ ساحة الشيحانية لبيع المنتجات الزراعية المحلية الساحة الخامسة التي تفتتحها وزارة البلدية والبيئة إلى جانب ساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال بهدف تسويق المُنتجات الزراعية المحلية بطريقة مُباشرة من المزرعة إلى المُستهلك، كما تمثّل فرصة للمزارعين لعرض مُنتجاتهم في أماكن مفتوحة بسهولة ودون أي تكاليف إضافية، حيث تتحمل وزارة البلدية والبيئة جميع التكاليف، علاوة على أهمية الساحة الجديدة لخدمة سكان مناطق الشيحانية وخريب والجميلية وروضة راشد ودخان. وتبلغ التكلفة التقديرية لإنشاء الساحة نحو 850 ألف ريال، سوف تضمّ 15 مزرعة قابلة للزيادة، إذ تبلغ مساحة الساحة 3 آلاف متر مربع، منها مساحة مخصصة للخدمات تبلغ 1200 متر مربع، تضمّ دورات مياه ومولدات كهرباء وخدمات مُساندة وغيرها من الخدمات المقدّمة لجمهور الساحة، كما تضمّ منطقة مواقف تسع 200 سيارة، فضلاً عن تخصيص ركن لبيع الفواكه بمساحة 50 متراً وهو مكيف بالكامل، لضمان توفير مُناخ جيّد لمنع فساد الفواكه، بالإضافة إلى تخصيص محلّ لدار الإنماء الاجتماعي. وتقدّم الساحة خدماتها لسكان الشيحانية وخريب والجميلية وروضة راشد وغيرها من المناطق المُجاورة.. مُشيراً إلى أنه تمّ تجهيز مساحات خالية لاستيعاب المزيد من المزارع مُستقبلاً، حيث ستتيح الساحة الفرصة للمزارع المُتواجدة في الشيحانية والمناطق القريبة لعرض مُنتجاتها.