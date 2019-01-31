الرئيس الأفغاني يشيد بجهود قطر لتحقيق السلام في بلاده

كابول - قنا:

استقبل فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية أمس، سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، الذي يزور أفغانستان حالياً.

جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، وسبل تحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان، وجهود الوساطة القطرية ومساعيها الحميدة في التقريب بين وجهات نظر الأطراف المعنية في هذا الصراع.

كما قدّم سعادته لفخامة الرئيس شرحاً حول محادثات الجانب الأمريكي مع حركة طالبان التي دارت مجرياتها في أجواء بناءة وإيجابية، عكست جدية الجانبين في تحقيق تقدم في مسار المصالحة وتحقيق السلام في أفغانستان.

وأشاد الرئيس الأفغاني بجهود دولة قطر في الوساطة بين الأطراف الأفغانية، وسعيها لتحقيق السلام في أفغانستان.

وفي السياق ذاته، اجتمع سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية خلال الزيارة مع سعادة السيد صلاح الدين رباني وزير الخارجية الأفغاني، وسعادة السيد محمد معصوم ستانكزاي رئيس الأمن الوطني، وسعادة السيد عبدالكريم خليلي رئيس مجلس السلام الوطني في أفغانستان، كل على حدة.

وتطرقت الاجتماعات إلى عدد من المواضيع أبرزها، الدور المميز الذي تقوم به دولة قطر في الوساطة وموقفها من عملية إحلال السلام والمصالحة في أفغانستان، ورفض جميع الأطراف للحل العسكري في عملية السلام في أفغانستان، بالإضافة إلى المواقف الإقليمية والدولية تجاه أفغانستان وأهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن.