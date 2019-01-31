مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء قطر للبترول

الدوحة - قنا:

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول.

ثالثاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد غابريل ألدينس للخدمة الخارجية التابع لوزارة خارجية جمهورية ليبيريا.

رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية للتعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة رومانيا.

خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:

1- مشروع قانون استعمال وحماية شارة الهلال الأحمر.

2- كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء حول تقرير الجهاز بشأن تطبيق الحلول المقترحة لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية وتداعياته.

3- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة السادسة للجنة القطرية - العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الدوحة ديسمبر 2018).

4- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة الثانية للجنة القطرية - البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة ديسمبر 2018).