صاحب السمو يستقبل رئيس جمعية الصداقة اليابانية القطرية

طوكيو- قنا:
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح أمس بمقر إقامة سموه في طوكيو، سعادة السيد توشيو ميتا رئيس جمعية الصداقة اليابانية القطرية، والسادة أعضاء الجمعية.
تم خلال المقابلة استعراض أوجه تنمية الصداقة والتعاون بين دولة قطر واليابان في المجالات المختلفة.
حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.
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