صاحب السمو يستقبل رئيس الرابطة البرلمانية اليابانية للصداقة مع قطر

طوكيو- قنا:

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح أمس بمقر إقامة سموه في طوكيو سعادة السيد تاشيهيرو نيكاي رئيس الرابطة البرلمانية اليابانية للصداقة مع دولة قطر، والسادة أعضاء الرابطة.

تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون التي تربط دولة قطر واليابان والسبل الكفيلة بتعزيزها. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.