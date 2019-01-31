صاحب السمو يستقبل ولي عهد اليابان

طوكيو - قنا: استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صاحب السمو الإمبراطوري ناروهيتو ولي عهد اليابان، بمقر إقامة سموه في طوكيو مساء أمس. تناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ومجالات تطويرها.

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