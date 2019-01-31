صاحب السمو وإمبراطور اليابان يستعرضان العلاقات

طوكيو- قنا: التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صاحب الجلالة أكيهيتو إمبراطور اليابان، عصر أمس بالقصر الإمبراطوري في طوكيو. تناول اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

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