تغــريـــدة مؤثـــرة لنجــــل سلمان العودة بعد زيارته في السجن

الرياض - وكالات: غرد البراء العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، عن انطباعه بعد زيارة والده في السجن. وقال العودة في تغريدة عبر «تويتر»: «لما زرت أبوي وسمعت كلامه بعد كل هالوقت في الحبس، أيقنت أن بين عقلي والشيب اللي كساه مسافة مهولة من الإيمان والحكمة». وتساءل: «هل يمكن أن أكون مثل هذا الرجل يوماً ما؟». وأضاف: «الشهادة لله.. هذا الشيخ المقارب على الـ70 ينبع إيماناً يروي قلوبنا مثل الماء، أسأل الله له الثبات والفرج». وحازت تغريدة نجل العودة على تفاعل واسع من قبل مغردين عبر «تويتر»، إذ أعاد نشرها نحو 2.5 ألف مغرد، وأعجب بها أكثر من 7 آلاف مغرد. فيما تمنى الفرج للشيخ العودة عبر التعليق المباشر على التغريدة، نحو ألف مغرد. يشار إلى أن السلطات السعودية تعتقل الشيخ العودة منذ سبتمبر من العام 2017، ووجهت نحو أكثر من 30 تهمة جلها متعلق بالإرهاب، فيما طالب المدعي العام بقتل الشيخ تعزيراً.

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