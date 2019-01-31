قطر تدين التفجير في مسجد بالفلبين وترفض الإرهاب

الدوحة - مانيلا - قنا ووكالات:

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لانفجار قنبلة يدوية داخل مسجد بجنوب الفلبين، أدى إلى سقوط قتيلين وجرحى. وجددت وزارة الخارجية في بيان أمس، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب.

وأعرب البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين وحكومة وشعب الفلبين، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

ًوقتل شخصان وأصيب 4 آخرون بعد انفجار قنبلة يدوية داخل مسجد بمدينة زامبوانجا الفلبينية أمس. وذكرت مصادر إعلامية فلبينية، أن المشتبه به أطفأ ضوء الشارع ثم ألقى قنبلة يدوية داخل المسجد الذي اجتمع فيه زعماء دينيون مسلمون. وقد تم تحديد هوية القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى المحلي.. فيما لم تحدد السلطات الفلبينية هوية الشخص المسؤول عن الهجوم حتى الآن.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. ويأتي هذا الهجوم بعد عدة أيام من وقوع انفجارين في الكاتدرائية الكاثوليكية الرومانية في جزيرة جولو. ودعت السلطات الفلبينية إلى الهدوء.

وأثار الهجوم تنديداً ودعوات إلى ضبط النفس والوحدة بين المسيحيين والمسلمين في البلاد الذين لهم تاريخ طويل من التعايش السلمي. وجاء الهجوم الأخير بعد بضع ساعات من تصريحات للرئيس رودريجو دوتيرتي نقلها التلفزيون وقال فيها إن الهجوم على الكنيسة الذي أودى بحياة 21 شخصاً بجزيرة جولو التي تقطنها أغلبية مسلمة في جنوب البلاد ربما ضلع فيه انتحاري. وقال وزير الدفاع دلفين لورينزانا أمس إن الانفجار الثاني بالكنيسة كان على الأرجح تفجيراً انتحارياً، لكنه أضاف أنه لم يتضح ما إذا كان تنظيم داعش حقاً المسؤول عن الهجوم لأنه لم يكشف هوية المهاجم. وأعلن التنظيم ضلوعه في الهجوم، لكن الجيش يعتقد أنه من تنفيذ جماعة أبو سياف المتشددة.

وقال لورينزانا للصحفيين إن فحوصاً للطب الشرعي ستجرى في محاولة لتحديد ما إذا كان المهاجم الذي يعتقد أنه انتحاري أجنبياً. وأضاف لورينزانا أنه لا توجد صلة بين تفجيري الكنيسة والهجوم على المسجد، مما يماثل تصريحات لقائد قوة المهام بالمنطقة عن أن الهجوم ليس عملاً انتقامياً.

ووصف مجلس علماء زامبوانجا الهجوم على المسجد بأنه شيطاني وطائش ولا إنساني، بينما أدان الحاكم الإقليمي واقعتي الكنيسة والمسجد وقال إن تنفيذ هجوم أثناء الصلاة يعد أسوأ أشكال الجبن والدناءة.