ابن سلمان اجتمع سراً مع شخصية إسرائيلية في دبي

القدس المحتلة - وكالات:

كشف الإعلامي والباحث الإسرائيلي “معهد بيجين-سادات للسلام” إيدي كوهين، عن لقاء سري في أبوظبي جمع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وشخصية إسرائيلية. وقال “كوهين” الذي يتعمد إثارة الجدل بتغريداته مجهّلة المصدر دائمًا، وفق ما رصدته (وطن):”شخصية إسرائيلية في دبي الآن لمقابلة ولي العهد السعودي” وكان كوهين قد كشف ”أيضا عن وصول رئيس الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان إلى إسرائيل هو الآخر. وقال “كوهين” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: يتواجد في تل أبيب حالياً .. معالي الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان رئيس الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية”. وأضاف بأن خط الرحلة لإسرائيل بدأ “من مطار الملك عبدالعزيز جدة ثم عمّان الأردن ترانزيت ثم مطار بن جوريون والآن هو في تل أبيب” . وللتدليل على صحة ما يقول، نشر كوهين صورة الطائرة التي هبطت في إسرائيل، معلقًا عليها بالقول: ”هذه الطائرة وصلت إلى إسرائيل من السعودية بعد أن قامت برحلة قصيرة للأردن للتمويه والتستر عن مسارها. من بحث أولي مع مصادري في المطار تم استئجار الطائرة من مالطا. ترقبوا المزيد من المعلومات”. وكان الصحفي الإسرائيلي ومراسل موقع “يانيت” و ”يديعوت أحرونوت” إيتاي بلومنتال قد كشف عن تحرك طائرة خاصة من مطار جدة بالسعودية وهبطت في تل أبيب بعد عبورها الأجواء الأردنية.