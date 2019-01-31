ترامب: المحادثات مع طالبان تسير بشكل جيد

واشنطن - وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المحادثات بين بلاده وحركة طالبان الأفغانية تسير بشكل جيد. وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، أمس، إن “المفاوضات مع حركة طالبان في أفغانستان تسير على نحو جيد”.. مضيفاً أن القتال “مستمر هناك فيما يريد الأفغان، السلام وسنرى قريباً إذا ما كانت المحادثات ستنجح”. وكان باتريك شاناهان وزير الدفاع الأمريكي قد وصف محادثات السلام بين بلاده وحركة طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً في أفغانستان بأنها “مشجعة”. يشار إلى أن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، دعا الاثنين الماضي حركة طالبان إلى بدء محادثات مع الحكومة في كابول، وقبول مطلب الأفغان للسلام.. وقال “نريد السلام، نريده سريعاً ولكن مع خطة”. من جهة أخرى أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل 18 مسلحاً في عمليات أمنية منفصلة للقوات الأفغانية وقوات التحالف بمناطق مختلفة من البلاد أمس. وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء، نقلاً عن مصادر عسكرية مطلعة، أن قوات التحالف شنت غارتين جويتين في منطقة دولت آباد بإقليم فارياب الشمالي، ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين من حركة طالبان.