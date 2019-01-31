عون: المعركة ضد الإرهاب لم تنته وتحتاج لتعاون دولي

بيروت - وكالات:

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، هنا أمس مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب.

وأكد الرئيس اللبناني خلال اللقاء على دور بلاده الفعّال في الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مشيراً إلى أن القوانين اللبنانية تعاقب مرتكبي أي نشاطات مماثلة جزائياً ومالياً.

وأشار إلى أن لبنان أنشأ لجنة “التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب”، إضافة إلى لجنة مماثلة لمكافحة تبييض الأموال.. وقال إن المعركة ضد الإرهاب لم تنته وأن الأمر يتطلب مساعدات دولية.