اشتباك بين لاعبي ومدربي فالنسيا وخيتافي

مدريد - رويترز: أحرز رودريجو مورينو هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فالنسيا للفوز 3-1 على خيتافي والتأهل لقبل نهائي كأس ملك إسبانيا أمس الأول الثلاثاء. بدا أن فالنسيا سيعاني بعدما سجل خورخي مولينا هدف التقدم لخيتافي بعد مرور دقيقة واحدة لكن ثلاثية رودريجو في الشوط الثاني منحت فريقه بطاقة الصعود إلى قبل النهائي.. واشتبك مجموعة من لاعبي ومدربي الفريقين بعد المباراة مباشرة.

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