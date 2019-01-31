سباق استثنائي للخيل السبت المقبل

متابعة - أحمد سليم

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ينظم نادى السباق والفروسية يوم السبت المقبل سباق الخيل الأول على جائزة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وهو السباق الأول الذي يحمل اسم سعادة الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية تقديرا لدعمه واهتمامه الكبير بالفروسية القطرية عامة ومنها سباقات الخيل.

واستعد نادي السباق والفروسية منذ فترة طويلة لهذا السباق الذي سينطلق السبت من خلال 9 أشواط قوية ومثيرة لاسيما أن هناك الأشواط الأولى بالسباق والتي ستقام على جوائز تجريبي سيف سمو الأمير وهي مخصصة للكثير من فئات الخيل بحسب الأنواع والتصنيف وبمسافات مختلفة، وسيكون الشوط الرئيىسي التاسع مخصصا للسباق على جائزة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وهذا الشوط ستشارك به الجياد المهجنة الأصلية (الدرجة 2) عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2200م والجائزة المالية 100 ألف دولار وهي جائزة مالية كبيرة، وسيكون الشوط مسك الختام للسباق في هذا اليوم، كما أن الجائزة المالية ستشجع الملاك والمدربين والخيالة على السعي للفوز بها وأيضا تسجيل أسماء أول الفائزين بالجائزة التي تحمل اسم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.

ويقول ناصر شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لنادي السباق والفروسية: جاء تفكير إدارة نادي السباق والفروسية في إقامة سباق الخيل على جائزة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في بادرة تعكس إيمان إدارة النادي بالدور الذي يقوم به سعادة الشيخ جوعان بن حمد في دعم سباقات الخيل سواء من خلال حضوره المتكرر للسباقات سواء في الداخل أو الخارج، وتوجيهات سعادته الدائمة من أجل تطوير سباقات الخيل. وأضاف ناصر شريدة الكعبي: هذا السباق يتم الإعداد له ليخرج بالصورة المأمولة في ظل أنه يشهد أيضا إقامة تجريبي سيف سمو الأمير من خلال أكثر من شوط بينها تجريبا السيف المخصص للخيل العربية الأصيلة بمشاركة أقوى الجياد العربية على مضمار الريان بالنادي، والسباق سيكون أيضا فرصة للجماهير والعائلات على حد سواء بالاستمتاع بالفعاليات الكثيرة المقامة في يوم السباق بالنادي حيث تقرر إقامة العديد من الفعاليات التي تهم الجماهير وتجعلهم حريصين على حضور السباق لاسيما أن يوم الجمعة عطلة أسبوعية لدى الغالبية العظمى من العاملين.