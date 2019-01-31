ساري يسمح لهازار بمغادرة تشلسي

لندن - أ ف ب:

أكد الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي، رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أنه لن يتمكن من منع النجم البلجيكي إدين هازار من مغادرة الفريق إرضاء لرغباته بالانضمام إلى ريال مدريد الاسباني. ورفض هازار الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني في يونيو 2020، تجديد الرابط بينه وبين فريقه الحالي على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة. وبحسب التقارير الصحفية، عرض تشلسي على هازار عقداً جديداً براتب أسبوعي يناهز 350 ألف جنيه استرليني (450 ألف دولار)، إلا أن اللاعب مصمم ألا يتخذ قراراً بشأن مستقبله قبل نهاية الموسم.

وكان نادي «البلوز» قد وقف بحزم أمام محاولة بايرن ميونيخ الألماني التعاقد مع مهاجمه الواعد كالوم هودسون-أودوي، في محاولة منه لتعويض رحيل هازار في حال حصل. وقال ساري قبل لقاء بورنموث في الدوري «حالة إدين (هازار) مختلفة. يبلغ 28 عاماً، وفي حال أراد الرحيل، أعتقد أن عليه الرحيل» وتابع «بالطبع، آمل خلاف ذلك. آمل أن يبقى هنا».

وأردف المدرب الإيطالي قائلاً «لديه القدرات لأن يكون أفضل لاعب في أوروبا في الوقت الحالي. في بعض الأحيان يكون سعيداً وفي أحيان أخرى يكون أقل سعادة. عملي هو أن أطوره وأضعه في موقع لتقديم الأفضل».

وصنف ساري لاعبه البلجيكي على أنه «لاعب فردي أكثر من قائد»، داعياً إياه إلى إظهار المستوى الذي قدمه في بداية الموسم.

ولجأ ساري إلى الاعتماد على هازار في مركز المهاجم «الزائف» قبل التعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين قادماً من ميلان الإيطالي، رغم أن قائد المنتخب البلجيكي يفضل اللعب في مركز الجناح. إلا أن المدرب السابق لنابولي، أبدى رضاه عن أداء اللاعب في مركزه الحالي.

وبمواجهة انتقادات ساري بعد الفوز على توتنهام (2-1) الأربعاء والتأهل إلى نهائي مسابقة رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، رد هازار قائلا «لا أهتم. أريد فقط أن ألعب كرة القدم»، مضيفاً «لا يهم ما يقوله المدرب. أركز فقط على طريقة لعبي وأريد تقديم الأفضل لهذا الفريق».