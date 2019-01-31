كأس القارات تفتح أبوابها للأدعم للمرة الأولى

متابعة - بلال قناوي

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ارتفعت نسبة حظوظ العنابي في المشاركة ببطولة كأس القارات للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن وصل إلى المباراة النهائية لبطولة آسيا، ورغم وجود صعوبات لإقامة كأس القارات 2021 في قطر، كما جرت العادة في استضافة الدولة المنظمة لأي مونديال، بطولة القارات في العام الذي يسبق كأس العالم، ورغم وجود شكوك حول استمرارها وإقامة نسختها الحادية عشرة، إلا أن حظوظ العنابي ارتفعت بنسبة كبيرة للعب مع الثمانية الكبار في العالم بعد وصوله إلى نهائي آسيا 2019، حيث سيشارك مباشرة في البطولة إذا فاز على المنتخب الياباني غدًا في المباراة النهائية بوصفه بطلاً لآسيا.

و هناك احتمال كبير أيضا لمشاركة العنابي في كأس القارات للمرة الأولى في تاريخه وقبل استضافته مونديال 2022، إذا حل وصيفًا غدًا وإذا خسر لا قدر الله أمام المنتخب الياباني، وهذه المشاركة تتوقف على الدولة المنظمة لبطولة القارات المقرر إقامتها في يونيو ويوليو 2021 حيث من الصعب إقامتها في قطر بسبب ارتفاع درجة الحرارة رغم أن معظم الملاعب الجديدة التي يجري العمل فيها والتي ستكون جاهزة 2020 مكيفة بتقنية التبريد.

وحتى الآن لم يقرر الفيفا إذا كانت البطولة ستقام أم لا، لكن هناك قرار سابق للفيفا بإقامة البطولة 2021 في إحدى الدول الآسيوية والتي لم يتم تحديدها إلى الآن، وهناك احتمال كبير لإقامتها في اليابان وإذا حدث ذلك فإن العنابي والياباني سيشاركان معًا في هذه البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراتهما في النهائي المرتقب غدًا.

ونعتقد أن الفيفا إذا أصر على إقامة كأس القارات 2021 في الصيف وفي إحدى الدول الآسيوية فمن الطبيعي أن تقام في اليابان سواء كونها البطل أو الوصيف، أو لإعطاء الفرصة للطرف الآخر وهو العنابي للمشاركة في البطولة للمرة الأولى في تاريخه واعتبارها خطوة ضمن استعداده لمونديال 2022 .

و المستقبل القريب سوف يكشف بشكل قريب مصير البطولة وهل ستقام على ملاعبنا المكيفة وفي مقدمتها ستاد خليفة الدولي الذي يعتبر أول الملاعب جاهزية والمكيف من جميع النواحي، أم أنها ستقام في دولة آسيوية مثل اليابان.

المنتخبات المشاركة في كأس القارات يصل عددها إلى 8 منتخبات، هي بطل آسيا 2019، والدولة المنظمة – من آسيا بطبيعة الحال – أي أن هناك منتخبين آسيويين سيشاركان في القارات إذا أقيمت البطولة في اليابان، بالإضافة إلى منتخب فرنسا بطل العالم 2018، وبطل كوبا امريكا 2019 ( امريكا الجنوبية)، بطل كأس كونكاكاف الذهبية 2019 (أمريكا الشمالية) وبطل أوروبا 2020، وبطل كأس أوقيانوسيا 2020 (أوقيانيا)، وبطل أفريقيا2021 .

سعيد المسند المستشار الفني لاتحاد الكرة:

نتائج العنابي تمنحنا الأمل قبل 2022

القطريون والمقيمون شعب واحد وإن شاء الله نكمل سعادتهم بالكأس

أهدى سعيد المسند المستشار الفني لاتحاد الكرة الإنجاز التاريخي بتأهل العنابي إلى المباراة النهائية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية.

وقال: أود توجيه الشكر أيضا إليهم على اهتمامهم الكبير بمنتخبنا ما ساهم بشكل فعال في تحقيق هذا الإنجاز وأشاد المسند بالدور الكبير الذي قام به مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد الذين كانوا خلف الفريق أثناء الاستعداد وخلال مشوار البطولة واهتمامهم الكبير بمنتخبنا.

وأعرب المسند عن سعادته بالانتصار الكبير على الإمارات برباعية والتأهل إلى نهائي كأس آسيا وقال: لا شك أن ما تحقق إنجاز كبير يعطينا الأمل في منتخبنا الذي يتم إعداده من الآن لمونديال 2022 .

واستطرد المسند قائلاً: لابد من الإشادة بالجهود التي قام بها سانشيز مدرب العنابي.

وأعرب المستشار الفني لاتحاد الكرة عن شعوره بالفخر لإسعاد الشعب القطري والمقيمين وقال: القطريون والمقيمون شعب واحد يمثل قطر وإن شاء الله نزيد من سعادتهم ونعود باللقب.

طارق سلمان قلب الدفاع :

لم أتفاجأ بنتائج منتخبنا في البطولة

كشف طارق سلمان مدافع منتخبنا أنه توقع أن ينجح العنابي في تحقيق نتائج مميزة خلال نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ويشير سجل نتائج العنابي قبل هذه البطولة إلى أنه حقق قبل هذه البطولة 6 انتصارات فقط في 32 مباراة، ولكنه في هذه النسخة قدم عروضاً قوية توّجها بتحقيق ستة انتصارات متتالية دون أن تتلقى شباكه أي هدف.

وقال طارق سلمان: في الواقع أنا غير متفاجئ بما حققناه، لأننا نلعب معاً منذ حوالي سبع سنوات، سواء اللاعبين أو المدرب منذ كنا لاعبين شبابًا.

وأضاف: في عام 2014 فزنا بلقب بطولة آسيا تحت 19 عاماً، وفي عام 2018 في الصين حققنا المركز الثالث في بطولة آسيا تحت 23 عاماً، وما نحققه هنا جاء نتيجة العمل التدريجي.

وقال طارق بخصوص المباراة النهائية: منتخب اليابان يحقق شيئاً في كل بطولة، فهم يتأهلون للنهائي أو قبل النهائي، وهم فريق قوي جداً.

وختم: نحن نحترمهم، ولكن في الوقت ذاته لدينا فريقنا، ونحن جاهزون لمواجهتهم، ونأمل أن نقدم مباراة جيدة أمامهم.

فرصة رائعة واحتكاك

في حالة مشاركة العنابي إن شاء الله في كأس العالم للقارات 2021، فإن برنامجه سيضاف إليه هذه البطولة، وستكون فرصة رائعة للاستفادة والاحتكاك مع أبطال قارات العالم قبل استضافته مونديال 2022.

وبجانب آسيا 2019 التي وصلت إلى خط النهاية فإن العنابي سيشارك في كوبا أمريكا بالبرازيل يونيو القادم، ثم يبدأ مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وخليجي 24 بالدوحة، بالإضافة إن شاء الله إلى كأس القارات.