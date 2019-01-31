84.5 مليون ريال أرباح المجموعة للرعاية الطبية

الدوحة - الراية :

اجتمع مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية أمس بعد جلسة تداول بورصة قطر برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني؛ وناقش البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل؛ وصادق عليها.

وأعلن سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن صافي الأرباح للشركة منذ بداية السنة وحتى نهاية العام2018 قد بلغت 84,511,321 ريالاً قطرياً أي بنسبة نمو بلغت 5.6% مقارنة بعام 2017؛ وانعكس ذلك على العائد على الأسهم حيث بلغ 3 ريالات قطرية لكل سهم مقارنة ب 2.84 لعام 2017 وبناءً على ما تقدم ناقش المجلس رفع توصية للجمعية العامة العادية التي ستعقد بمشيئة الله تعالى في مارس 2019 لتوزيع أرباح بنسبة 30% نقداً من القيمة الاسمية للسهم، (أي بواقع 3 ريالات قطرية لكل سهم).

المُطالبات من صحة

وفيما يتعلق بمُطالبات المجموعة للرعاية الطبية من شركة «صحة» فقد أوضح السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي والمجموعة للرعاية الطبية بأنه كان من المقرّر أن تنظر المحكمة في تقرير لجنة الخبراء المكلّفة بالقضية يوم 29 يناير 2019 إلا أنه تم تأجيل الجلسة لتقديم تقرير الخبير ليوم 12 مارس 2019.

الخطة التوسّعية

وفيما يتعلق بالخطة التوسّعية للمستشفى الأهلي؛ ذكر السيد جمال حماد، نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي أن عيادات الوكرة قد بدأت في استقبال المرضى والمُراجعين من يوم أمس الأربعاء الموافق 30 يناير 2019؛ ويتوقع لهذه العيادات أن تقدّم خدمات نوعية لسكان مدينة الوكرة والمناطق المحيطة بها والتي تشمل في مرحلتها الأولى عيادات الأطفال، عيادات الطب الباطني، عيادات الجراحة العامة، عيادات النسائية والتوليد، عيادات الأسنان، بالإضافة لقسم المختبرات الطبية والأشعة وصيدلية العيادات الخارجية وذلك من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً.