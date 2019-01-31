36 دورة تدريبية ببرنامج «تميز» خلال 2018

الدوحة- الراية :

كشفت شركة إكسون موبيل أن برنامجها التدريبي «تميز» استضاف 36 دورة تدريبية خلال العام 2018، استفاد منها 803 من موظفي الشريك المميز قطر للبترول، وقطر غاز وشركة ناقلات، ليصل مجموع المُشاركين في البرنامج منذ إطلاقه عام 2012 إلى 4500 مشارك.

ويقدم البرنامج دوراته التدريبية في مقر مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وقد صممت هذه الدورات بحيث تتيح للشركة مشاركة خبراتها التقنية والتجارية والتشغيليّة مع شركائها في قطر، والمساعدة في تعزيز إمكانات القوى العاملة في البلاد، إضافة إلى إلهام وتحفيز الشركاء في قطاع الطاقة في قطر، بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال السيد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: يقدم برنامج «تميز» التدريبي برهاناً واضحاً على التزام إكسون موبيل قطر بالمشاركة في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً في البلاد. وقد استطاع برنامج «تميّز» أن يصبح منذ إطلاقه البرنامج التدريبي الرائد في قطاع الطاقة في قطر، ونحن فخورون للغاية بما وصلنا إليه بفضل ما نحمله من حماس وما نقدمه من عمل جاد. ونعمل بالتعاون مع شركائنا لتمكين وتأهيل قادة المستقبل في هذا القطاع وتزويدهم بالمهارات اللازمة، عبر الوصول إلى أفضل مستوى ممكن من نقل المعرفة وتحقيق أقصى فائدة من خبرائنا في هذه المجالات من جميع أنحاء العالم.

من جانبها، قالت السيدة فاطمة الحوسني، مديرة المناهج في «تميز»، والتي ترأس البرنامج منذ فبراير 2017: «يهدف برنامج «تميز» التدريبي إلى نشر المعرفة التي اكتسبتها إكسون موبيل على مدى فترة طويلة من الزمن، إضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات بين زملائنا في قطاع الطاقة في قطر، وتتميز دوراتنا بأنها صممت خصيصاً لتتناسب مع احتياجات مؤسسية ووظائف مهنية بعينها.

وأضافت: لقد أعددنا الكثير من الخطط المستقبلية لتطبيقها خلال 2019؛ حيث نخطط لتعزيز ما نقدمه في مجالات السلامة والصحة والبيئة وإدارة المشاريع، وسنواصل العمل مع شركائنا لتحسين عروض دوراتنا والعمل على تلبية احتياجاتهم على أكمل وجه».

يُشار إلى أن برنامج «تميّز» يقدّم المزيد من الدورات التدريبية كل عام ليستفيد منه المزيدُ من المُشاركين، حيث قدم منذ إطلاقه عام 2012 أكثر من 200 دورة مجانية. ويعتبر »تميّز» البرنامج التدريبي الشامل الأول من نوعه في قطر، الذي يُتيح للمهنيين فرص التطوير المهني من خلال استهداف ستة موضوعات هامة تغطي مجالات الكفاءة الأساسية للبرنامج وتشمل القيادة والفعالية الشخصية، وإدارة المشاريع والفعالية التجارية، والتميّز في العمليات والفعالية التقنية (السطحية والجوفية)، إضافة إلى السلامة والصحة والبيئة.