إطلاق منتجات «ذا أورجانيك فارمسي» في سبا ويستن

الدوحة الراية : استضاف النادي الصحي «هيفنلي سبا» في فندق ويستن حفلاً مميزاً لإطلاق المجموعة الجديدة من منتجات شركة «ذا أورجانيك فارمسي» والتي تعتبر علامة تجارية معروفة عالمياً. وقالت سيبيلليه بوخهولتزر يون، مدير «هيفنلي سبا» الصحي في فندق ويستن: نتطلع قدماً لاستخدام هذه المنتجات الاستثنائية في منتجعنا الصحي. وقد استكمل فريقنا من الخبراء والمتخصصين التدريبات اللازمة لضمان تقديم تجربة فريدة، وذلك عبر باقة واسعة من العلاجات الجديدة التي تمنح الضيوف شعوراً بالتجدد والحيوية والنشاط. ومن جانبه قال السيد دانيال وايت أورجانيك فارمسي، المدير العام لعلامة أورجانيك فارمسي: نثق أن توفير منتجات علامتنا سيسهم في إضافة القيمة إلى عروض وتجارب الصحة وفي النادي الصحي، ونؤكد أن هذه الخطوة تنسجم مع المبادئ الأساسية لعلامة «ويستن» التي تركز على توفير أرقى تجارب الصحة للضيوف.

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