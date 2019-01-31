الريتز كارلتون يفتتح مطعم STK

أعلن فندق الريتزكارلتون الدوحة عن افتتاح مطعم STK الذي يقدم تجربة تناول الستيك الأمريكية الأصلية والموجودة من خلال فروعه.
ويرسخ المطعم المفهوم العالمي الشهير لأصول مطاعم الستيك، ويتميز بديكورات أنيقة، وأجواء حيوية، وقائمة طعام منتقاة لمجموعة متنوعة من الأطباق الإبداعية المصنوعة من أجود المكونات.
وترصع جدران المطعم الأنيقة بعض أعمال الغرافيتي للفنان القطري ثامر الدوسري، الذي انتشرت أعماله في العديد من مشاريع مؤسسة قطر، ومعرض قطر الدولي الثامن للسيارات 2018، وقريبًا في كتارا.
ويتيح المطعم إمكانية حجز غرف طعام خاصة تستوعب حتى 30 شخصا.
ويجسد المطعم وجهة جديدة برّاقة لتناول الطعام في الدوحة، بإطلالته الخلابة على الخليج العربي، وتصميمه الداخلي الأنيق والمريح، وقائمة الطعام الاستثنائية التي تقدم أروع الأطباق عالية الجودة.
وتدير شركة فنادق الريتزكارلتون أكثر من 90 فندقا في 30 دولة وإقليم حول العالم، إلى جانب أكثر من 40 فندقا ومشروعا سكنيا تحت التطوير.
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