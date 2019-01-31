الغرفة تبحث تعزيز التجارة والاستثمارات مع قرغيزيا

الدوحة - الراية :

بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأوّل لرئيس غرفة قطر خلال اجتماع أمس مع سعادة السيد نورلان عبد الرحمانوف نائب وزير الخارجية بالجمهورية القرغيزية علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها. كما بحث الاجتماع مجالات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم القرغيزيين، والقطاعات التي يمكن للجانبين إقامة استثمارات مشتركة فيها. وشارك في الاجتماع سفير قيرغيزستان لدى قطر سعادة السيد نوران نيازاليف.

وقال نائب وزير الخارجية بالجمهورية القرغيزية إن بلاده تهتم بتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع دولة قطر في كافة المجالات، مُنوهاً بالزيارات المُتبادلة بين قيادَتي البلدين والمسؤولين والتي من شانها أن ترتقي بهذه العلاقات لمُستويات أعلى.

ودعا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده خلال شهر أبريل من العام الجاري للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة ولقاء نظرائهم القرغيزيين لبحث فرص التعاون وإنشاء شراكات ومشاريع تعود بالنفع على كلا الجانبين، بالإضافة إلى المُشاركة في المعرض الدولي الثالث للأغذية 2019 خلال الفترة من 16 -18 أبريل 2018 في العاصمة بيشكك، والذي يضمّ كافة القطاعات الغذائية والزراعية.

ولفت سعادته إلى أنّه بالرغم من التقارب بين البلدين والإمكانات المتاحة فيهما إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما مازال دون مستوى تطلّعات الجانبين، مُشيراً إلى أن بلاده تتمتّع بإنتاج كبير من المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة، حيث من الممكن أن يكون هناك تعاون بين الشركات القطرية والقرغيزية في هذا الجانب، خاصة أن كلا البلدَين وقّعا على تدشين خطّ مباشر بينهما سيدخل حيز التنفيذ قريباً.