GWC أفضل شركة في التخليص الجمركي

الدوحة -الراية :

نالت (GWC)، جائزة أفضل شركة في مجال التخليص الجمركي، وذلك تقديراً لأدائها في تقديم خدمات التخليص الجمركي بدولة قطر، حيث منحتها الهيئة العامة للجمارك الجائزة خلال الحفل الذي أقامته الهيئة مؤخراً بمُناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك. وقام نائب رئيس مجلس الإدارة في GWC الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بتسلّم درع التكريم خلال الحفل الذي حضره سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المُواصلات والاتصالات.

وقال سعادة السيّد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك: «يسعدنا إلقاء الضوء على تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص للامتياز في تقديم الخدمات الجمركية لنقل البضائع والأشخاص بسلام وأمان، كما نعتز بتكريم شركة الخليج للمخازن وهي شركة قطرية مساهمة لتعاونهم في مجال التخليص الجمركي».

من جانبه، قال الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة GWC: «إننا ممتنون لتقديرنا هذا في تقديم خدمات التخليص الجمركي، وهي منطقة حساسة ودقيقة وذات متطلبات زمنية محددة، وقد أدّتها الشركة بجدية تامة على الدوام.

وقامت GWC بتطوير البنى التحتية على مساحة تفوق 3 ملايين متر مربع وأعدت الحلول اللازمة لضمان استمرار حركة البضائع داخل الدولة وخارجها جوّاً وبرّاً وبحراً، ومن خلال فريق التخليص الجمركي المخصص ووكلاء الشحن النشيطين وامتلاك الشركة لأكبر أسطول نقليات في الدولة، تكون الشركة وبامتياز مزوّد الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد المفضل لكافة القطاعات الصناعية.

وGWC هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، تم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية عامة في العام 2004. تقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محلياً ودولياً، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية حول العالم من خلال أجيليتي. كما أدّى التزامها لأعلى المعايير وأفضل الممارسات في القطاع لتصبح مزوّد الخدمات المفوّض ل UPS في دولة قطر منذ العام 2015. يدعم الشركة فريق عمل متخصص مكوّن من خبراء مُلتزمين ومبدعين في مجال عملهم، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية وبنية تحتية لوجستية صلبة من بينها القرية اللوجستية قطر (LVQ)، أكبر محطة لوجستية مُتكاملة ومُستقلّة في المنطقة.