السليطي: شركات حاضنة الأعمال نواة أساسية ل «قطر الذكية»

كتب- أكرم الكراد

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أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن الشركات المتخرجة من حضانة الأعمال الرقمية تشكل نواة أساسية لقطر الذكية، لافتاً إلى أن البرامج والتطبيقات والأفكار الهادفة التي تم إطلاقها من قبل هذه الشركات ساهمت بتوفير ما يقارب 250 فرصة عمل في السوق القطري، ما يشكل إضافة فعلية للمجتمع.

جاء ذلك خلال حفل تخريج حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات أمس ل9 شركات ناشئة أكملت مدة احتضانها خلال العام 2018، واحتضان 25 فكرة إبداعية جديدة من مخرجات النسخة الثانية من مخيم الأفكار الإبداعية، والتي سيتم احتضانها في برنامج الشركات الناشئة بالحاضنة، فضلاً عن إعلان فوز شركة applab القطرية بمسابقة تطوير تطبيق رصد الأحوال الجوية في قطر، وحصوله على الجائزة الأولى بمبلغ 200 ألف ريال. وحضر حفل التخريج السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من رجال الأعمال ومسؤولي الوزارة.

وأضاف سعادته أن إنشاء ودعم هذه الشركات الناشئة، سواء المتخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات أو الأمن السيبراني أو غير ذلك، يهدف إلى خلق فرص عمل، وتوافر شركاء قطريين متميزين في تلك المجالات، وبالتالي قادرين على مواكبة التطور، والحصول على عقود عمل بمجال أعمالهم سواء أكان ذلك من القطاع العام أو القطاع الخاص.

وقال: لقد حققنا جزءاً كبيراً من هذا الهدف في السنتين الماضيتين، ونتطلع إلى تحقيق المزيد في المستقبل، مؤكداً أن قطر متميزة في كل شيء بفضل توجيهات ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، «حفظه الله ورعاه»، وتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منوهاً في هذا السياق بأن الشركات الناشئة التي تحتضنها وزارة المواصلات والاتصالات أطلقت منتجاتها في السوق المحلية بنجاح، وهناك 3 شركات أصبحت اليوم تسوق منتجاتها خارج قطر.

وأعرب سعادته في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال عن افتخاره بتخريج 36 شركة ناشئة منذ تأسيس برنامج الشركات الناشئة بالحاضنة حتى الآن، فضلاً عن الإعلان عن احتضان 25 فكرة إبداعية جديدة ل25 شركة ناشئة جديدة من مخيم الأفكار الإبداعية هذا العام، لإطلاقها في السوق بالقريب العاجل، والتي تغطي نشاطاتها مختلف احتياجات المجتمع، من صحة وتعليم وثقافة وفن وتكنولوجيا، وكل ما يمس حياة المواطن والمقيم. وحول تطبيق رصد الأحوال الجوية في قطر الفائز بالمركز الأول، قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات إن الشركة الفائزة بتطوير هذا التطبيق هي شركة قطرية، وقد استطاعت أن تنجز 60% من هذا التطبيق خلال شهر واحد، في الوقت الذي كانت الشركات العالمية والعطاءات المقدمة لتنفيذه تطلب 6 شهور على أقل تقدير.

وأوضح أن تطبيق رصد الأحوال الجوية في قطر يواكب أرقى التطبيقات العالمية، وسيتم إطلاقه من وزارة المواصلات والاتصالات في القريب العاجل.

كما شهد حفل التخريج تكريم لجنة التحكيم المكونة من السيد إبراهيم محمد حسن من بنك قطر للتنمية، والسيد شادي جبر من كويكس وينتس، ود.عبدالعزيز بوراس من جامعة قطر، والسيد فهمي الغصين من شركة أموال، والسيد أشرف كمالي من شركة أوريدو، كما تم الإعلان عن الفائز الثاني لتطوير تطبيق رصد الأحوال الجوية في قطر، والحاصل على جائزة بقيمة 25 ألف ريال، وكذلك سلمت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات شهادات التخرج لأعضاء فرق الشركات التسع المتخرجة من حاضنة الأعمال الرقمية، وهم تطبيق مغازه، وهي منصة للتجارة عبر الإنترنت، متخصصة للمشاريع المنزلية المحلية، وتطبيق لاقي، وهو تطبيق جوال لتطوير تعاملات التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء، بما يسمح بدرجة أكبر من مشاهدة المنتجات المتعلقة بمستلزمات تجديد المنازل من قبل المستهلكين، وتطبيق ناس، وهو منصة تواصل اجتماعي ملاءة، للأسرة، حيث يمكّنك من تتبع المواضيع التي تهمك بدلاً من تتبع أشخاص بعينهم.

75 جلسة تدريبية مكثفة

87 % نسبة رضا رواد الأعمال

تضمن حفل التخريج عرضاً حياً حول مبادرة مخيم الأفكار الإبداعية الذي تقدمه حاضنة الأعمال الرقمية في وزارة المواصلات والاتصالات، لأصحاب الأفكار الرقمية الإبداعية من رواد الأعمال والمطورين والمصممين، ومدته 5 أسابيع، يشمل ورش العمل والدورات التدريبية والإرشاد لدعمهم، وقد تلقت الحاضنة 280 طلب التحاق بالنسخة الثانية من مخيم الأفكار الإبداعية، وتمت تصفيتهم إلى أفضل 150 فكرة إبداعية.

وأشار العرض إلى أنه بلغ متوسط عدد الأفكار التي قام رواد الأعمال بتطويرها في كل ورشة عمل 70 فكرة إبداعية في الأسبوع الأول، وقد عمل رواد الأعمال على تطوير نموذج الأعمال لأفكارهم الرقمية الإبداعية، كما قدمت الحاضنة خلال مدة المخيم 75 جلسة تدريبة مكثفة لكل رائد أعمال على حدة، قدمها خبراء في مجال ريادة الأعمال وتطوير المنتج الرقمي.

وعمل رواد الأعمال في الأسبوع الأول على تطوير نموذج الأعمال لأفكارهم الرقمية الإبداعية، وفي الأسبوع الثاني ركز رواد الأعمال على دراسة السوق وتحديد قاعدة العملاء، أما في الأسبوع الثالث، وبناءً على مخرجات الأسبوع الأول والثاني عمل رواد الأعمال على بناء نموذج أوّلي لأفكارهم الرقمية، بينما كان الأسبوع الرابع موجهاً نحو تدريب رواد الأعمال على تقديم عرض منافس لمشاريعهم استعدادًا لعرضها أمام لجنة الحكام، وأخيراً تدرب رواد الأعمال في الأسبوع الخامس على عرض أفكار مشاريعهم، كما تم إعطاؤهم الفرصة لمراجعة عروضهم التقديمية.

و في الرابع عشر من يناير الماضي، وبعد 5 أسابيع من العمل الشاق لتطوير أفكارهم، قام فريق الحاضنة باختيار أفضل 30 فريق مؤهل لعرض أفكار مشاريعهم أمام لجنة التحكيم للحصول على فرصة الاحتضان في حاضنة الأعمال الرقمية، وتكونت لجنة التحكيم من نخبة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار.

58 شركة ناشئة في حاضنة الأعمال الرقمية .. ضحى البوهندي:

4 ملايين ريال حجم الاستثمار في الشركات المحتضنة

وأكدت ضحى البوهندي مدير حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات أن قطر الأولى عالمياً في ريادة الأعمال، وذلك بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال حول العالم، حيث تفوقت قطر بين 54 دولة حول العالم. وقالت في كلمة لها خلال حفل التخريج، إن هذه النتائج تحققت خاصة بعد زيادة إقبال المواطنين على افتتاح مشاريع جديدة، والتحسن في بيئة الاستثمار القطرية، منوهة إلى مؤشر اعتماد الاقتصاد القطري على القطاعات غير النفطية وصل إلى 52%، ما يجعلنا نفخر بهذه الإنجازات، ويضع على عاتقنا مسؤولية أكبر للعمل بشكل مكثف على تشجيع رواد الأعمال لاستكمال مسيرة النجاح.

وأضافت: من هذا المنطلق فإن حاضنة الأعمال الرقمية تفخر اليوم بتخريج 9 شركات أكملت مدة احتضانها خلال العام 2018، ليصبح إجمالي الشركات التي تم تخريجها بنجاح منذ تأسيس الحاضنة 36 شركة ناشئة، ومع الإعلان أيضاً عن أسماء 25 فكرة إبداعية جديدة سيتم احتضانها في برنامج الشركات الناشئة بالحاضنة، يصبح إجمالي الشركات الناشئة المحتضة حالياً في حاضنة الأعمال الرقمية 58 شركة ناشئة منهم 12 شركة في مرحلة النمو.

وأوضحت البوهندي أن الشركات المحتضنة بحاضنة الأعمال الرقمية تمكنت العام الماضي من توفير 203 فرص عمل، ليصل إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها من خلال الشركات المحتضنة بالحاضنة، منذ تأسيسها حتى اليوم إلى نحو 402 فرصة عمل.

وأشارت إلى أن إجمالي حجم الاستثمار في الشركات المحتضنة خلال العام 2018 بلغ ما يزيد عن 4 مليون ريال قطري حصلت عليها الشركات المحتضنة من خلال الدعم الذي قدمته الحاضنة من فعاليات الاستثمار الملائكي، كما شملت هذه المبالغ الاستثمار المبدئي من بنك التنمية وتمويل تطوير المنتج من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، كما تم ترشيح 7 شركات محتضنة ومتخرجة من الحاضنة للتصفيات النهائية لجائزة قطر للصناعة الرقمية وحصلت شركتان منها على جائزة أفضل حل للتجارة الإلكترونية فيش دوت كيو إي، وجائزة أفضل مصدر لتكنولوجيا المعلومات الشركة المتخرجة ميدي.

وحول الحاضنة والخدمات التي قدمتها خلال عام 2018، قالت البوهندي أن الحاضنة قدمت 16 دورة تدريبية لرواد أعمال الشركات المحتضنة، من بينها دورات في مجال الأعمال ودورات في المجال التكنولوجي، مشيرة في هذا السياق إلى ارتفاع نسبة الرضا عن الدورات التدريبية التي قدمتها الحاضنة خلال العام 2018 لتصل إلى ما يقارب 94% مقارنة ب 86.6% في العام 2017.