مشيرب العقارية تحصل على شهادة دولية في الريادة

الدوحة -الراية :

حصلت مشيرب العقارية، التابعة لمؤسّسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على شهادة جديدة في مجال الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من الفئة البلاتينية، وذلك عن مستودع “ترام مشيرب” الذي سيكون وسيلة المُواصلات الأساسية في مشروعها الريادي “مشيرب قلب الدوحة”.

ويأتي هذا التتويج تزامناً مع تسلّم مشيرب العقارية لعربة الترام الثالثة من الشركة الأمريكية تي.أي.جي/‏‏إم TIG/‏‏m, LLC المصممة لعربات ترام مشيرب. ويعدّ مستودع «ترام مشيرب» بناية مخصصة لإيواء عربات الترام الثلاث في مشيرب قلب الدوحة، وإنجاز أعمال الصيانة الخاصة بها. وقد حصل المستودع على شهادة الريادة LEED من الفئة البلاتينية تتويجاً واعترافاً بمميزاته المتقدّمة واحترامه لمعايير الريادة في هذا المجال. وأشار التقرير الذي أعده المحكمون بالجهة المصدرة للشهادة إلى أنها قد منحت بناء على معايير التميز على مختلف المستويات، بما فيها التصاميم والاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة. كما أشاد التقرير أيضاً بالمقاربة البيئية التي تعتمدها بناية المستودع، وإلى احترامها لعناصر حماية البيئة على مُستوى إدارة المخلفات والاستهلاك القليل للمواد. ويعتبر حي «مشيرب قلب الدوحة» أحد المشاريع التي تتمتّع بأكثر عددٍ من شهادات LEED العالمية، وهو ما يجعل منه مركز المدينة المستدام الأول من نوعه في العالم والذي يهدف إلى تقليل استغلال الطاقة بنسبة 32%.

وتعتبر شبكة «ترام مشيرب» واحدة من أهم مميزات الحي، حيث إنها ستُساهم في تسهيل تنقل سكان المدينة داخلها بأسلوب صديق للبيئة، في إطار تصميم نظام النقل العمومي الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتخفيف الضغط على الطرق، إلى جانب توفير خيار صديق للبيئة للتنقل.

وأعرب السيّد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشيرب العقارية عن سروره بالحصول على شهادة LEED أخرى عن مستودع الترام، مُشيراً إلى أن وصول الترام الثالث والأخير إلى مشيرب قلب الدوحة، يعزّز القدرة على تشغيل شبكة نقل تصل كل أحياء المدينة الذكية والمستدامة ببعضها وبمختلف مرافقه، وستكون هذه المبادرة الأولى من نوعها في دولة قطر». بدوره، أكّد براد ريد، رئيس شركة تي.أي.جي/‏‏إم TIG/‏‏m السعي إلى تزويد المدن المعاصرة بخطوط نقل سككية تعمل على الطاقة الكهربائية، مُشيراً إلى أن مشيرب قلب الدوحة نموذج مثالي لكيفية القيام بذلك دون التأثير على الجانب العملي والجمالي.