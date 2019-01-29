رفع 1410 أطنان مخلفات من الدوحة والريان

الدوحة - الراية :

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة النظافة العامة بتكثيف عملياتها بمنطقة الدوحة والريان لإزالة المخلفات التي تم رميها عشوائياً، حيث تم رفع نحو (1410) أطنان من المخلفات خلال شهر ديسمبر 2018م.

وذكر سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بأن هذه الحملات تأتي في إطار البرامج التي تنفذها الإدارة لتنظيف المناطق المختلفة بالدولة وإزالة المخلفات وبخاصة مجهولة المصدر التي يتم رميها عشوائياً، لافتاً إلى أن مثل هذه البرامج الخاصة لا تؤثر على برامج العمل اليومية، حيث تم وضع خطة تنفيذ البرنامج وفقاً لأولويات المناطق، وقد ساعد ذلك في إنجاز العديد من الأعمال التي شملت عدة مناطق بالدولة خلال الفترة الماضية.

وناشد آل شافي المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات من القطاع الخاص بضرورة عدم رمي المخلفات عشوائياً خاصة المخلفات الإنشائية والصلبة، وأن يتم رفعها وترحيلها من قبل أصحابها إلى مواقع التخلص النهائي في الأماكن التي حددتها الدولة.