منظمة الفرانكفونية تشيد بالدعم القطري

باريس - قنا: التقى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة، أمس مع سعادة السيدة لويس موشيكاوا الأمينة العامة لمنظمة الفرانكفونية في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد هنأ سعادة الوزير، خلال اللقاء، سعادة الأمينة العامة للمنظمة الفرانكفونية على تقلدها لمنصبها، متمنياً لها التوفيق في أداء مهمتها بنجاح. كما أعربت الأمينة العامة عن تقديرها لدور دولة قطر النشط في المنظمة مع تطلعها للتعاون مع قطر في قيام المنظمة بتحقيق أهدافها، حيث تم مناقشة وسائل تطوير التعاون بين دولة قطر والمنظمة. حضر اللقاء سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية.

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