القمة القطرية اليابانية تعزز الشراكة الاستراتيجية

صرّح سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى الدولة أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى اليابان سوف تشهد التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة حوار استراتيجي بين البلدين لأول مرة، بما يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز التعاون بكافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال سعادته في تصريحات صحفية: إنه من المتوقع أن تشهد الزيارة السامية، توقيع 4 أو 5 اتفاقيات ومذكرات للتفاهم والتعاون في مجالات البيئة، والنقل، والتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، والثقافة.

ونوه السفير أوتسوكا بأن زيارة صاحب السمو إلى اليابان تعد أول قمة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين منذ بدء حصار قطر. وأعرب عن تطلع بلاده إلى إجراء مناقشات جوهرية، وانتهاز هذه الفرصة الثمينة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.

وقال إنه من المقرّر أن يقوم جلالة إمبراطور اليابان وولي عهده باستقبال صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، كما سيُجري سموه مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي، حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأشاد السفير الياباني بالدبلوماسية القطرية ونهجها الذي وصفه بالإيجابي تجاه القضايا العالمية ، مؤكداً أن دبلوماسية قطر عامل استقرار في المنطقة. كما أكد في سياق آخر أن التشريعات الاقتصادية الجديدة تشكّل عامل جذب للاستثمارات اليابانية إلى قطر، لافتاً إلى عدد من المشروعات القطرية-اليابانية المشتركة للجينوم البشري وتحلية المياه وزراعة الخضراوات بدون تربة، وترقب أخبار جيدة حول مشروع الممر الذهبي القطري الياباني للغاز الطبيعي بالولايات المتحدة وغيرها من التفاصيل.

• ما أهمية الزيارة الأميرية السامية في تعزيز العلاقات القطرية اليابانية، وأهم اللقاءات على أجندتها؟ - تعد زيارة صاحب السمو إلى اليابان أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين بعد الحصار.. ونتطلع إلى إجراء مناقشات جوهرية، فهذه فرصة ثمينة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين. ومن المقرّر أن يقوم جلالة إمبراطور اليابان وولي العهد باستقبال صاحب السمو، كما سيلتقي سموه مع رئيس وزراء اليابان السيد شينزو ابي. وسوف تغطي مباحثات الجانبين سبل ووسائل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية. وسيتم استقبال صاحب السمو بصفة رسمية كضيف للحكومة اليابانية، ونتطلع لتبادل الآراء والسياسات، خاصة حول إمكانية تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن الأوساط الاقتصادية والتجارية في اليابان تتوقع أن تشهد نشاطاتها نمواً وتوسعاً في دولة قطر. وفي ظل ازدياد الأدوار والمُساهمات القطرية على الصعيدين الإقليمي والدولي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، لذا وجب أن تتوسع وتتعمق علاقات التعاون بين قطر واليابان تبعاً لذلك. وجدير بالذكر أن اليابان وقطر تتقاسمان الاهتمام ذاته والهدف المشترك من حيث أهمية تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. لذلك، من المنطقي وضع مخطط لمناقشة ما ينبغي علينا القيام به بصورة مشتركة. اتفاقيات جديدة • ما هي الاتفاقيات المقرّر توقيعها خلال الزيارة؟ - سوف نتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة حوار استراتيجي بيننا. وسوف يتم التوقيع على حوالي 4 أو 5 مذكرات تفاهم والتعاون في مجالات البيئة، والنقل، والتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، والثقافة. وتعتزم الحكومة اليابانية مواصلة تبادل زيارات المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى مع قطر. وبعد تأكيد إنشاء الحوار الاستراتيجي بين البلدين هذه المرة، يمكن أن نتوقع، في البداية، عقد بعض الاجتماعات الرسمية في عاصمتي البلدين بموجب هذا المخطط دون تأخير. • كيف ستدفع زيارة صاحب السمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟ - قطر هي ثالث أكبر مورّد للغاز الطبيعي المُسال إلى اليابان، كما أن الدبلوماسية القطرية الفعّالة هي عامل استقرار في المنطقة، وهذا أمر مهم بالنسبة لليابان. وستجلب الدبلوماسية القطرية النشطة والتعرّف عليها من جانب الجمهور الياباني المزيد من الاهتمام من جانب القطاع الخاص الياباني نحو الإمكانات المستقبلية للسوق القطري. ومن المؤكد أن الزيارة سوف تعزّز من علاقاتنا الاقتصادية والتجارية القائمة. توافق قطري ياباني • كيف تنظر اليابان إلى دور قطر الإقليمي والدولي؟ - نثمّن النهج الإيجابي لدولة قطر تجاه القضايا العالمية. وتتلاقى الأدوار اليابانية مع الدور القطري في دعم الجهود الدولية لدعم قوات حفظ السلام. كما تدخّلت قطر لملء الفراغ الذي أنشأته الولايات المتحدة في دعم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ما ساعد على استقرار المنطقة وحظي بدعم كامل من اليابان. وأضف إلى ذلك الدور الكبير الذي لعبته قطر في دعم الاستقرار في الأردن، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها المملكة الأردنية، وقد خلق الدعم القطري فرص عمل لأن الاستقرار في الأردن مهم للمنطقة من وجهة النظر اليابانية. ولا يُمكن لأحد أن يتجاهل دور قطر عندما تدخّلت لدعم العملة التركية وإنقاذها من الانهيار. واليابان تزن مثل هذه الجهود التي تتوافق مع المبادئ اليابانية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة. الاستثمارات المشتركة • ما هو حجم التجارة المتبادلة وأهم الصادرات والواردات؟ - بلغت قيمة الواردات اليابانية من قطر 10.9 مليار دولار عام 2017، وأهمها الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمنتجات البتروكيماوية. وبلغت صادرات اليابان إلى قطر 1.2 مليار دولار عام 2017. وتتمثل أهم الصادرات في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والصلب. • ما هو حجم الاستثمار القطري في اليابان ومستقبله بعد الزيارة؟ - هناك الكثير من الفرص المتاحة في اليابان أمام رؤوس الأموال القطرية للاستثمار في المصادر الجديدة للطاقة المتجدّدة، وتم عقد عدة اجتماعات مع قطر للبترول حول ذلك. وهناك شراكة قوية بين قطر للبترول وشركات القطاع الخاص في اليابان ولديهما استثمارات خارجية مشتركة في عدد من الدول مثل الأردن وعمان وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما تشارك الشركات اليابانية في العديد من محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر مثل «ماروبيني» و»ميتسوي». ووقّعت تشيبو اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي المسال في عام 1992 لمدة 25 عاماً واتفاقية أخرى بين قطر للغاز وتشيودا من خلال مشاركة الشركات اليابانية كجزء من خطط قطر لتوسيع إنتاجها من الغاز المسال. • ما حجم الاستثمارات اليابانية في قطر وهل لديكم خطط لزيادة واردات الغاز القطري؟ - استثمر القطاع الخاص الياباني في شركة قطر للغاز (محطة 1 و 3 التابعة لشركة قطر للبترول بالإضافة إلى محطة راس غاز 1 سابقاً) وحقل بندق النفطي الواقع قبالة الساحل في المياه على طول الحدود البحرية بين قطر والإمارات العربية المتحدة. ومحطة توليد الكهرباء والمياه، وهي صيغة جديدة تتطلب البناء والتشغيل لخدمات المرافق. وتعمل الشركات اليابانية في عمليات في رأس لفان B، وراس لفان C ، ورأس أبو فونتوس A2 ومرفق D في أم الحول حتى الآن، وتتوقع المزيد من المشاريع المماثلة على مستوى البلاد. كما استثمرت الشركات اليابانية في مصنع راس لفان لتكرير النفط التابع لشركة قطر للبترول. • ما آخر تطورات مشروع «الممر الذهبي» المشترك للغاز في الولايات المتحدة؟ - نعتقد أن عملية المُناقصة لاختيار المقاول لبناء هذا المشروع تدخل في المرحلة النهائية. وهو عبارة عن محطة ضخمة للغاز الطبيعي، في ولاية تكساس الأمريكية ويتم التعامل مع المشروع من قبل قطر والولايات المتحدة، وبالتالي نحن في انتظار الأخبار الجيدة. اقتصاد المعرفة • كيف يمكن لليابان دعم اقتصاد قطر غير النفطي القائم على المعرفة؟ - اليابان تسعى لتنويع مجالات التعاون وسوف يتم إدخال الصناعات القائمة على المعرفة والاقتصاد في ظل ظروف الاستثمار الجديدة في قطر، حيث يمكن جذب المزيد من المستثمرين الأجانب. ويمكن أن يوفر تشكيل مشروع مشترك بين الجانبين فرصة لنقل التكنولوجيا على نحو سلس إلى الشركات الأصلية. وفي هذا الصدد، فإن سَن قانون جديد بشأن الاستثمار غير القطري جدير بالاهتمام. • كيف ترون تعامل قطر مع أزمة الحصار وموقفكم من الأزمة؟ - تتابع اليابان التطور في المنطقة وآمل أن يتم حل الأزمة قريباً من خلال المفاوضات والحوار. والتكامل الإقليمي في منطقة الخليج مهم، ونشيد بتعامل قطر مع الأزمة، فلم تتخذ أي خطوات تصعيدية في مقابل الإجراءات المتخذة ضدها. وندعم جهود الوساطة الكويتية، لأن هذه الأزمة لا يمكن حلها إلا من داخل الدول الخليجية. مكافحة الإرهاب • ماذا عن التعاون في قطاعات الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب؟ - لدينا برامج لتبادل أفراد الدفاع وحوار منتظم للتعاون في مجال الدفاع، وإننا نقدّر الموقف الاستباقي القطري والإجراءات المشتركة مع الدول ذات التفكير المماثل تجاه مكافحة الإرهاب، ونظام مُراقبة المعاملات المالية الدولية لغسل الأموال في قطر فعّال للغاية. وتاريخياً، كان هناك تعاون دفاعي بين اليابان ودولة قطر في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، حيث نفذت اليابان عملية لإزالة الألغام في الماء بالتعاون مع الدول الخليجية. وعندما اندلعت حرب العراق في عام 2003، طلبت اليابان دعماً لوجستياً لقواتها الجوية في القاعدة الجوية القطرية. مشاريع مستقبلية • ما هي المشاريع أو الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الدولتان حالياً؟ - هناك أنشطة تعاونية وتبادل للخبرات في مختلف المجالات بما في ذلك مشروع الجينوم البشري، وطرق تدريس الرياضيات على مستوى المدارس الابتدائية، ومشروع مصنع الخضراوات بدون تربة، ودعم جامعة قطر للدراسات الإسلامية في اليابان، ومحطة تجريبية لتحلية المياه العادمة الصناعية وما إلى ذلك.. وهذه المشاريع على أساس غير تجاري. • ما توقعاتكم لتنظيم قطر كأس العالم ٢٠٢٢؟ - نتمنى أن يحقق كأس العالم ٢٠٢٢ نجاحاً كبيراً. وقبل هذا الحدث الكبير، سيكون لدينا في اليابان كأس العالم للرجبي هذا العام ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020. ولذلك نحن على استعداد لتقاسم تجربتنا مع قطر بما في ذلك التدابير الأمنية والدعم اللوجستي والعلاقات العامة.

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