إعلان الجداول النهائية لناخبي البلدي 14 فبراير

الدوحة- الراية :

تواصلت أمس أعمال مرحلة تقديم طلبات الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين المعلنة بمقار الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، والتي تستمر حتى الخميس، حيث يتعين على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين التوجه إلى الدوائر الانتخابية كل حسب دائرته للاطلاع على الجداول المعلنة بهدف التأكد من وجود أسمائهم في هذه الجداول أو الاطلاع عليها عبر خدمة مطراش2.

ويحق لكل مواطن تقدم بطلب تسجيل ولم يجد اسمه في كشوف قيد الناخبين الأولية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة الانتخابية، كما يحق لكل ناخب مقيد في دائرة انتخابية الطعن في تسجيل اسم ناخب آخر تم تسجيل اسمه في نفس الدائرة، مبيناً أسباب الطعن على أن يتم الفصل في الطعون والتظلمات داخل مقار الدوائر الانتخابية تمهيداً لإعلان الجداول النهائية للناخبين يوم 14 فبراير القادم.

وأكد العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الإشرافية للانتخابات أن فترة الطعون والتظلمات هي إحدى مراحل العملية الانتخابية حيث توجد في مقر كل دائرة انتخابية لجنة فحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة، وعضوية رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة، وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين، وتعتبر قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، على أن يجرى تعديل جداول الناخبين يومي الثلاثاء والأربعاء 12و13-02-2019 وفقا للقرارات التي تصدرها اللجنة، ومن ثم إعلان الجداول النهائية للناخبين يوم الخميس 14-02-2019 في مقر الدوائر الانتخابية ال(29). وأوضح أن المادة (9) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م والخاصة بالطعون والتظلمات تنص على الآتي: يشكل وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى «لجنة فحص الطعون والتظلمات» برئاسة أحد القضاة، وعضوية كل من رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين. وتقدم الطعون والتظلمات كتابة إلى رئيس لجنة قيد الناخبين. وعليه أن يرفعها إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمها إليه. وتفصل هذه اللجنة في الطعون والتظلمات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها، ويعتبر قرارها نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق، ويعدل جدول الناخبين وفقاً للقرارات التي تصدرها اللجنة.

وأشار إلي أن أسباب تقديم الطعن أو التظلم تنحصر في أمرين، الأول: إذا رفض طلب المواطن من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق، والثاني إذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب.

وقال إن لجنة فحص الطعون والتظلمات لها أن تستعين في التحقق من موضوع الطعن أو التظلم بمن تشاء سواء في اللجنة الإشرافية فيما يختص بالبيانات الموثقة بالحاسب الآلي أو الجهة المعنية وذلك بناء على موضوع الطعن أو التظلم، ويدون القرار الذي تتخذه اللجنة بالنموذج المعد لذلك ويسجل بالحاسب الآلي ويبلغ رئيس اللجنة (رئيس لجنة قيد الناخبين) مقدم الطلب بالقرار الذي اتخذته لجنة فحص الطعون والتظلمات.

وأكد على التواصل المستمر بين اللجنة الإشرافية ورؤساء اللجان التنفيذية للتغلب على أي عقبات قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية والتي لم يسجل حتى الآن أي مشكلة بها.

وقد شهدت كافة الدوائر الانتخابية توافد المواطنين والمواطنات الذين سجلوا أسماءهم في فترة قيد الناخبين للاطلاع على أسمائهم في الجداول الانتخابية.

وفي الدائرة العاشرة (المعمورة) ومقرها مدرسة أم حكيم الثانوية للبنات أكد السيد محمد عبد الله عبد الملك رئيس لجنة قيد الناخبين على انسيابية العمل داخل مقر اللجنة الانتخابية ولم تسجل حتى اليوم الثاني لبدء فترة الطعون والتظلمات أي طلب طعن أو تظلم من قبل المواطنين أو الناخبين.

وقال إن اللجنة تشهد توافد العديد المواطنين للاطلاع على جداول قيد الناخبين المعلنة داخل الدائرة الانتخابية مشيراً إلى أن اللجنة الانتخابية مفتوحة في أوقات العمل الرسمية من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساءً لمن يرغب في الاطلاع على جداول الناخبين الأولية أو تقديم طعن أو تظلم أو حتى الاستفسار عما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وحث جميع المواطنين والمواطنات الذين سجلوا أسماءهم الاطلاع على جداول الناخبين في دوائرهم الانتخابية أو عبر خدمة مطراش2، ومن لديه أسباب لتقديم طعن أو تظلم في الجداول المعلنة التقدم قبل مساء يوم الخميس 31-‏1-‏2019 لتقديم الطلب حسب النموذج المعد لذلك إلى رئيس لجنة قيد الناخبين.