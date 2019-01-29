الشورى يوافق على مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة

كتبت - منال عباس :

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع قانون بشأن الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل الغاز والمنتجات البترولية، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، والذي يُحظر بموجبه اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة، كما يُحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة، ويُحدد مشروع القانون العقوبات على مخالفي أحكامه.

وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

وقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى إن مشروع القانون يعالج ثغرة تشريعية كبيرة فيما يتعلق بحيازة وشراء الحيوانات المفترسة، حيث كان يوجد فراغ كبير في هذا الشأن، في حين أن عدداً كبيراً من المواطنين لديهم حيوانات مفترسة تسببت في بعض الإشكاليات غير القانونية.

وأضاف: درست اللجنة المعنية هذا المشروع وخرجت بتوصيات مفادها التشديد في منح التراخيص بل التصعيد لدرجة عدم منحها، وتصنيف وترقيم الحيوانات المفترسة في حالة هروب بعضها من منزل مالكها وحدوث أي إشكالية بعد ذلك. وأشار إلى أن سعادة وزير البلدية والبيئة، عند مناقشة مشروع القانون والتوصيات المقترحة، بين أن القانون يهدف إلى معالجة الإشكاليات القائمة .. مضيفاً أن مشروع القانون أعطى الوزير 6 أشهر لتطبيق التشريعات وتعديل بعض المالكين لهذه الأنواع وضعهم القانوني.

وطالب السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى بضرورة عمل حملات توعوية وإعلامية لما لها من أهمية كبيرة في هذا الأمر حتى يتمكن الجمهور من معرفة واجباته بعد صدور هذا القانون. وأضاف: يجب أن يكون المواطنون والمقيمون على دراية كاملة بالعقوبات حتى لا يفاجأ الشخص بها عند وقوعها.

وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس إن هذه الحيوانات الخطرة والمفترسة يجب أن يكون اقتناؤها بهدف البحث العلمي فقط وأن تبقى في حظائر حكومية وعليها حراسة كاملة، مشيراً إلى أن هذه الهوايات الخطرة لن تستمر في المستقبل.

وتحدثت السيدة ريم المنصوري مراقب مجلس الشورى عن عدم مراقبة الحيوانات المفترسة مثل «الثعابين والعقارب» من قبل وزارة البلدية والبيئة. وقالت إن هذا الأمر غير مبرر حيث توجد أجهزة متخصصة في ذلك وتستخدمها عدد من الدول يمكن الاستفادة منها.

وطالبت الدكتورة هند المفتاح بعمل تأمين ضد الحيوانات الخطرة وتحصين الحيوانات من بعض الأمراض، خاصة إذا كانت ناقلة للعدوى. وقالت: فيما يتعلق باقتناء الحيوانات المفترسة سواء من قبل الأفراد أو الاكتفاء بالمنشآت لا أعارض هذا الاقتراح، لكن حال الموافقة على الاقتراح عدم قصره على الحدائق العامة وحدائق الحيوانات ولكن في الحدائق المختصة في هذه المجالات.

وأكد السيد محمد بن علي الحنزاب عضو المجلس ضرورة التشديد في إصدار هذه التراخيص، لأنها قد تضر المجتمع. وأشار إلى أن الحيوانات الخطرة مثل «الثعابين والعقارب» بها سموم قاتلة، ومن الممكن أن يستخدمها أي فرد ويضر بالمجتمع بأشياء غير نافعة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث إشكاليات ضخمة.

وقال الدكتور يوسف العبيدان عضو المجلس إن تقرير اللجنة المختصة جاء كافيا ووافيا، لافتاً إلى أن عدداً من الكليات بجامعة قطر قد تستخدم بعض الحيوانات للتجارب والبحث العلمي، إلا أنه أكد ضرورة عدم التوسع في استيراد الحيوانات المفترسة ويكون الاستيراد للضرورة القصوى.