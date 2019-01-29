قطر لا تألو جهداً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

الدوحة - الراية :

أكّدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ اللجنة لا تألو جهداً في تطوير وتحديث ورفع كفاءة جهازها الإداري من خلال ترسيخ الشفافية وتحقيق العدالة والجودة والمهنية والخضوع للمساءلة والالتزام بالقانون، وتحقيق الترابط بين عمل اللجنة وبذل كل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل الخاضعين للولاية القانونية لدولة قطر.

وقالت العطية، في كلمتها الافتتاحية لاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة، إن هذا الاجتماع يُشكل فرصةً متميزةً للتعرّف على التجارب الرائدة في مجال إدارة المؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات، والاستفادة من المُمارسات الناجحة والفضلى في هذا المجال، والتعرّف على التحديات التي تواجهنا، وتعميق التشاور بين أعضاء المنتدى وبين كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه المؤسّسات».

وأكّدت أنّ جميع المُشاركين في هذا الاجتماع لن يدّخروا جهداً في المُساهمة بالاقتراحات السّديدة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً للارتقاء بإدارة هذه المؤسسات، وتعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية، وتمكينها من مواجهة كافة التحديات التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية».

وأضافت، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها السيد سلطان الجمالي الأمين العام المساعد للجنة: لا يخفى عليكم عِظَمَ المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق القائمين على إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتعاظم هذه المهام وتلك المسؤوليات مع تعاظم دور المؤسسات الوطنية وأهدافها السامية وارتباطها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والتشريعات الوطنية».

واستطردت: « إرساء القواعد والمبادئ ضرورة هامة لإنجاح العمل الإداري ومساعدة القائمين على الإدارة في هذا المجال لكافة المؤسسات. وفي هذا الصدد؛ أشيد بالجهود المقدرة التي تمت لوضع وتنقيح الدليل العملي حول الممارسات الجيدة في بناء علاقات عمل فعالة بين المفوضين (الأعضاء) وكبار المسؤولين التنفيذيين، وكذلك المبادئ التوجيهية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».

تنوع ثقافي

أثنت روسالين نونان الخبيرة الأقدم رئيسة لجنة التنسيق في منتدى آسيا والمحيط الهادئ على تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاجتماع الذي يضمّ كوكبة من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين الذين حضروا لتبادل تجاربهم وآرائهم، لأجل الوصول إلى مجموعة من الأهداف عبر نقاشات حرة وصريحة.

ونوّهت بالدور الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان، وأهمية مشاركة الجميع في مناقشات حرة وصريحة. كما نوهت بأهمية اجتماع الدوحة الذي قالت إنه يعكس التنوّع الثري للحاضرين، حيث يضم مسؤولين بمؤسسات حقوق الإنسان، ومديرين يمثلون جنسيات وديانات مُختلفة، الأمر الذي يعكس التنوع الثقافي الذي تمثله مؤسسات حقوق الإنسان المنضوية في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والأهم أنهم جميعاً ملتزمون بالتعاون لترقية حماية حقوق الإنسان، بغضّ النظر عن تنوعهم الثقافي».

مناقشة التحديات

وقدّم موسى محمودي، المدير التنفيذي للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، في كلمة نيابة عن كبار المسؤولين التنفيذيين، الشكر والامتنان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافتها المتميّزة للفعالية، وتوفير كافة التسهيلات الرامية لإنجاح الاجتماع».

وأشار إلى أنّ «مؤسّسات حقوق الإنسان تلعب دوراً كبيراً في حماية حقوق الإنسان، وكبار المسؤولين والمديرون التنفيذيون يتولون دوراً في غاية الأهمية، ويقومون بمهام لتعزيز حقوق الإنسان. وهذه الملتقيات فرصة لمناقشة التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان.

حوار صريح

بدوره، قال كيرين فيتزياتريك مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ «إننا في اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ نتبنّى حواراً صريحاً وفق قواعد مؤسسة تشاتام هاوس، ونريد نقاشاً منفتحاً حول إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكيفية تطويرها، لأننا كلما ناقشنا القضايا الحقيقية بصراحة، كانت الاستجابة أفضل لمُساعدتكم على القيام بمهامكم، بدليل أن جدول أعمال الاجتماع تمّ تحديده بعد التشاور مع الأعضاء الحاضرين، لمعرفة القضايا التي تهمّهم». وأضاف: «من المهم أن نخلص في نهاية الاجتماع إلى تقديم مخرجات ومبادرات نستطيع تجسيدها في إطار المنتدى، ونشدّد دوماً على أنه لا بد أن نفكر فيما يستطيع المنتدى تقديمه لكم، لتطوير عملكم، ومعرفة المعلومات الغائبة في إطار عملكم، وما تريدون معرفته بشأن مهامكم».

تطوير القدرات

شهد اليوم الأوّل من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ عقد ورشة نقاشية، قدم خلالها الحاضرون مُقترحات حول أهم التحديات التي يواجهونها، والقضايا التي يرون ضرورة مناقشتها، والدعم الذي يتوقعونه من منتدى آسيا والمحيط الهادئ.

وحثّ السيّد سلطان الجمالي الأمين المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المُشاركين على تقديم خلاصة تجاربهم، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم، والمشاركة والإسهام بشكل أكبر في دعم وترقية حقوق الإنسان.

وقدّم المُشاركون في الاجتماع مقترحات، من قبيل وضع إستراتيجية تواصل واتّصال بين مؤسسات حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمُحيط الهادئ، فيما تحدّث آخرون عن قضايا حقوقية تشغلهم في دولهم ومناطقهم. وفي تعليقها على مشاركات الحاضرين، قالت روسالين نونان: « أثار انتباهي إدراككم لأهمية الاجتماع في تبادل الآراء والمقترحات، وكلنا يعلم أن عملنا متفرّد، وليس هناك الكثير من الخبراء الذين يمكنهم مساعدتنا على تطوير عملنا .. أحيانا، أشعر أننا نادراً ما نناقش القضايا المتعلّقة ببناء مؤسّسات فعّالة وتطوير القدرات. ومن واقع خبرتي، بما أنني كنت مفوضاً لحقوق الإنسان في نيوزيلاندا، قبل أن أصبح رئيسة لجنة التنسيق بالمنتدى، فإنّ ذلك مكّنني من مُتابعة عمل مؤسّسات حقوق الإنسان عبر العالم، وكلها تعمل في بيئات وسياقات مُختلفة، لكن معظم مشاكلها وتحدياتها تتعلّق بعدم حرص كبار المسؤولين في مؤسّسات حقوق الإنسان على تطوير قدرات العاملين في اللجان الوطنيّة لحقوق الإنسان».

وأضافت: نريد أن تكون منطقة آسيا والمُحيط الهادئ رائدة، خصوصاً ما تعلّق بالتفكير العميق الخاص بقضايا الدين والثقافة والقضايا المُرتبطة بحقوق الإنسان، وبإمكاننا أيضاً تقديم الكثير والمُساهمة بشكل كبير لتطوير حقوق الإنسان في بعض المناطق، مثل الحقّ في اللغة داخل التجمّعات السكانية المُهمّشة، إلى جانب أهمية الحقوق الفرديّة طبعاً. وتركيزنا في المرحلة الحالية منصبٌّ على حقوق النساء والفتيات وإدماجهن في المُجتمع أيضاً».