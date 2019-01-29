الشورى يعزز التعاون مع المجموعات البرلمانية الإقليمية والدولية

الدوحة - قنا:

أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى المجلس على تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعها الخميس الماضي مع سعادة السيد بيدرو روكي رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، موضحاً أنها تأتي في إطار سعي المجلس لتطوير تعاونه البرلماني مع المجموعات البرلمانية ذات الثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما في ذلك من فوائد عديدة سواء بالنسبة لمجلس الشورى أو لعلاقات بلادنا مع مختلف دول العالم وخاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وأشار سعادته إلى أن مذكرة التفاهم مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تنص على التنسيق بين المجلس والجمعية في القضايا المهمة التي تخص العلاقات فيما بينهما، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في توحيد مواقف الجانبين تجاهها والتعاون في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، والعمل على توحيد المواقف بين الجانبين في المحافل الدولية وتبادل الخبرات.

كما تنص على القيام بمبادرات ملموسة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم والعمل على إنجاز أهداف منظمة الأمم المتحدة وخاصة الأهداف المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والعمل على التنفيذ السليم لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي الرامية إلى تحقيق مجتمع دولي يسود فيه الأمن والسلام وخال من الحروب واستعمال القوة أو التهديد بها، وذلك إلى جانب تبادل المعلومات بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في الأمور التشريعية والقانونية والسياسية.

واطّلع المجلس على تقرير حول مشاركة وفده في مؤتمر البرلمانيين العالمي للتقييم والذي انعقد في العاصمة السريلانكية كولمبو.

وفي ختام الجلسة أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه أمس الأول مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس مجموعة برلمانات الدول الأوروبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في الاتحاد البرلماني الدولي والوفد المرفق له، موضحاً أنه جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين مجلس الشورى والمجموعة التي تضم جميع برلمانات الدول الأوروبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات العمل البرلماني، وكذلك تم استعراض الترتيبات الجارية لانعقاد الجمعية العامة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، حيث أشاد سعادة السيد دوارتي باتشيكو بسير هذه الترتيبات وبالحرص على إكمالها على أفضل وجه وتوفير كل ما من شأنه إنجاح الجمعية العامة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي.