مباحثاتنا مثمرة.. وتقنيات كورية ذكية لتقوية اقتصادنا

سول - الراية وقنا:

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء أمس العاصمة سول، بعد زيارة رسمية لجمهورية كوريا استغرقت يومين، متوجهاً بحفظ الله ورعايته إلى اليابان. وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار قاعدة سول الجوية، سعادة السيد كيم يونغ تشون وزير المحيطات والثروة السمكية بجمهورية كوريا، وسعادة السيد محمد عبدالله الدهيمي سفير دولة قطر لدى كوريا، وسعادة السيد كيم تشانغ مو سفير كوريا لدى الدولة والسادة أعضاء السفارة القطرية بسول. وقد بعث سمو الأمير المفدى ببرقية إلى فخامة الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا، أعرب فيها عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس لما حظي به من حسن استقبال وكرم ضيافة في الزيارة التي أتاحت الفرصة للقاء فخامته وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل دعم وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين البلدين، مشيراً سموه إلى حرص البلدين على مواصلة تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين. كما أعرب سموه عن تمنياته لفخامة الرئيس بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الكوري الصديق دوام التقدم والرخاء.

رافق سمو الأمير وفد رسمي. وفي سياق متصل أكد صاحب السمو عبر حسابه الرسمي على « تويتر» أن المباحثات القطرية الكورية كانت مثمرة.

وقال سموه: «كانت مباحثاتنا في سول مثمرة حيث أبرمنا حزمة من مذكرات التفاهم المهمة التي ستمد الاقتصاد القطري بعناصر قوة جديدة في مجالات شتى سيما التقنيات الذكية التي تعتبر #كوريا_الجنوبية رائدة فيها، وستنقل علاقات التعاون بين البلدين إلى مستوى أرفع».